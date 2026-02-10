Comunicado urgente del hotel del Benidorm Fest 2026 ante su primera polémica: "Esto no es 'Gran Hermano"

Luna Ki y el hotel Don Pancho, en un fotomontaje de BLUPER. RTVE

El Benidorm Fest 2026 está a punto de dar el pistoletazo de salida. Y, aunque este año no sean 'eurodramas' tras la retirada de España de Eurovisión, parece que arrancan las polémicas en torno al festival alicantino.

Inesperadamente, la primera controversia no se ha producido con ningún concursante concreto del programa de Televisión Española. Más bien, está relacionada con todos ellos.

Y es que el Hotel Don Pancho, el lugar en el que se alojan los artistas durante su estancia en Benidorm, se ha visto obligado a realizar un comunicado urgente ante las surrealistas peticiones de los seguidores del certamen.

"Durante los últimos días y semanas, hemos recibido numerosos mensajes por parte de seguidores del Benidorm Fest y eurofans solicitando que durante el Benidorm Fest emitamos en streaming online 24 horas las imágenes a tiempo real captadas por las cámaras ubicadas en las zonas comunes de nuestro hotel", comienza diciendo el texto.

La dirección del Don Pancho prosigue explicando que "incluso varias personas han llegado a solicitar que instalemos cámaras en las habitaciones de los artistas y las retransmitamos online 24/7".

Evidentemente, estas peticiones transgreden toda legalidad, como bien expone el hotel. De hecho, se remite a las normas concretas que lo prohíben.

"Lamentamos comunicar que estas acciones están totalmente prohibidas según la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, y la Ley de Protección de la Intimidad Personal", reza el comunicado.

Así, el Don Pancho ha pedido "al público que, por favor, no envíe más mensajes al hotel con este tipo de solicitudes". Y termina asegurando: "Esto es el Hotel Don Pancho, no Gran Hermano. Gracias de antemano por la comprensión".

Este martes, primera semifinal

Este martes, 10 de febrero, tras La Revuelta de David Broncano, La 1 emite la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. Además de las 9 primeras actuaciones del festival, los espectadores disfrutarán de las de dos artistas de excepción: Fangoria y Paloma San Basilio.

De esos 9 concursantes, 6 accederán a la gala final del sábado, 14 de febrero. El ganador del Benidorm Fest se llevará por primera vez un premio económico: 150.000 euros, estando 100.000 euros destinados a los intérpretes y 50.000 euros a los autores del tema.

Este es el orden de actuación de la criba de esta noche:

1. KITAI: El amor te da miedo

2. María León ft. Julia Medina: Las damas y el vagabundo

3. Luna Ki: Bomba de amor

4. Greg Taro: Velita

5. Izan Llunas: ¿Qué vas a hacer?

6. Dora & Marlon Collins: Rakata

7. Tony Grox & LUCYCALYS: T AMARÉ

8. Mikel Herzog Jr: Mi mitad

9. Kenneth: Los ojos no mienten