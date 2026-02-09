Sonsoles Ónega, obligada a paralizar 'Y ahora Sonsoles' tras un tenso momento: "No la voy a despedir con lágrimas"

Sonsoles Ónega se ha mostrado muy molesta por lo ocurrido en Y ahora Sonsoles. En el espacio, la presentadora estaba entrevistando a Elisa Mouliaá, la mujer del momento.

La actriz vuelve a estar en el foco mediático tras anunciar que ha retirado su denuncia contra Íñigo Errejón por acoso sexual, aunque todavía no ha decidido si finalmente la retirará de forma definitiva o si irá a juicio, una decisión que, según explicó, tomará mañana.

La conversación arrancó con una pregunta directa por parte de la presentadora. "¿Qué te pide el cuerpo?", introducía Ónega. La respuesta de la actriz evidenciaba el desgaste emocional que atraviesa: "Pues mira yo estoy fatal, por eso precisamente renuncié".

Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón, en imagen de archivo. Europa Press

"Estoy muy cansada, estoy saturada y el resto de las víctimas no han querido dar el paso y yo no puedo con esto sola", revelaba en el programa de Antena 3.

Durante la entrevista, Mouliaá quiso dejar claro que, aunque retire la denuncia, no se retracta de su testimonio. "Lo que no nos esperábamos es que después de mi renuncia la fiscalía haya escrito un recurso de absolución"

"La Fiscalía ha hecho tres escritos, el primero le acusaba y nos parece muy incongruente que ahora de repente le defienda", explicó.

Ónega intervino entonces planteando una cuestión clave sobre las consecuencias de no seguir adelante con el proceso judicial. "No llegar hasta el final no crees que te coloca un poco en el disparadero", le preguntó.

La madrileña respondió con firmeza: "Yo creo que mi cometido ya estaba hecho porque el juez ya le ha procesado".

Fotograma de 'y ahora Sonsoles' donde aparecen Sonsoles Ónega y Elisa Mouliaá Atresmedia

A medida que avanzaba el diálogo, el tono se volvió más duro y la emoción terminó por desbordar a la actriz. "Es un sistema que realmente está podrido y yo ya no puedo más"

"Estoy cansada", afirmó entre lágrimas. "No quiero dinero ni nada", insistió, antes de romperse por completo: "No puedo más, de verdad".

Al ver a Mouliaá llorar, la presentadora no ocultó su incomodidad. "Elisa no te puedo ver llorar", comentó en directo. Eran las 18:11 y el ambiente en plató se había tensado notablemente. "No voy a despedir a Elisa Mouliaá con lágrimas en los ojos porque no", añadió Ónega, para después remarcar: "No te voy a despedir así, ahora hablamos".

Elisa Mouliaá y Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Sin embargo, desde dirección comenzaron a presionar para ir a publicidad. Tras ese momento de tensión, Ónega dio paso a otro contenido del programa, dirigiéndose a Pilar Vidal para avanzar información sobre la incipiente relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera.

"Me he quedado sin tiempo, no hables", le soltaba la presentadora a la colaboradora.

"Pero vamos a ver", se escuchaba decir a Sonsoles Ónega mientras las cámaras captaban a Elisa Mouliaá completamente rota y a la presentadora con los brazos abiertos en gesto de queja.

El gesto de Sonsoles Onega cuando le han obligado a ir a publicidad en el momento más tenso de la entrevista con Elisa Mouliaa #YAS9Feb pic.twitter.com/jvLuMWmj1m — TVMASPI (@sebas_maspons) February 9, 2026

A la vuelta de la publicidad, la presentadora quiso aclarar lo ocurrido y confesó que durante los anuncios habían mantenido un "debate acalorado" en la mesa. "¿Estás mejor? ¿Has llorado fuera de la cámara?", le preguntó entonces a Elisa.

Tras retomar la conexión, la denunciante se ha despedido con el siguiente mensaje "el mundo me dice que continúe". A lo que Sonsoles Ónega concluyó de forma directa: "Pues venga Elisa, continúa", cerrando así la videollamada.