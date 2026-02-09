Santi Millán, alto y claro sobre su vídeo íntimo: "Hay que sacar uno nuevo, ese ya está olvidado. Fue de los peores"

Santi Millán es un reconocido actor, presentador y humorista español con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión.

Sus inicios como actor se produjeron de la mano de la compañía teatral La Cubana, mientras que en televisión comenzó a ganar popularidad como reportero y humorista en espacios como La cosa nostra. Su consolidación a nivel nacional llegó con la exitosa serie 7 vidas, donde interpretó a Sergio.

En la actualidad, Millán es una figura clave de Mediaset y lleva una década al frente de Got Talent, programa que presenta de manera ininterrumpida desde hace diez años.

Santi Millán en 'Adivina qué hago'.

El actor volvió recientemente a situarse en el foco mediático tras su participación en Universo Calleja, donde abordó con naturalidad y sentido del humor el vídeo de carácter íntimo que se hizo viral en redes sociales hace unos años.

Fue el propio Jesús Calleja quien sacó el tema durante la conversación. "¿Se puede hablar de tu vídeo, que hemos visto todos, y que nos hemos preguntado cómo se puede bombear la pelvis a tantas revoluciones por minuto?", le preguntó el aventurero.

Lejos de esquivar la cuestión, Santi Millán respondió con ironía: "Claro que se puede hablar, pero es que está ya caducado y hay que sacar uno nuevo. Es antiguo y está olvidado”.

Incluso animó a relativizar la situación con humor: "Si llega a ser tuyo el vídeo, me parto la caja, que es justo lo que se tiene que hacer".

Santi Millán, Ana Peleteiro y Jesús Calleja en 'Universo Calleja' Mediaset

Calleja insistió en el tema con otra pregunta directa: "¿Tienes siempre esa fogosidad? Porque yo me quedé un poco deprimido diciendo: 'Joder, ¿dónde pone el listón este tío?'".

A lo que Millán contestó sin tapujos: "Pues te digo una cosa, de los míos, ese fue de los peores. Los he hecho mucho mejores".

La conversación derivó entonces hacia el ámbito personal y familiar. "Pero a ver, el día que sale el vídeo, llegas a casa y dices a la mujer, ¿has visto el vídeo?", planteó Calleja.

Lejos de provocar una crisis matrimonial, el actor aseguró que la reacción de su esposa fue muy distinta. "Me mandó el vídeo mi mujer y me dijo: '¿Este eres tú? Pues en casa nunca te he visto así'", relató entre risas.

Millán cerró el asunto dejando claro que no vive el episodio con pudor ni arrepentimiento: "Yo, como podéis ver, no tengo nada que esconder, lo he enseñado todo".