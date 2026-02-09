El refugio secreto de María Patiño lejos de los focos: una villa lujosa con espectaculares playas en Fuerteventura

María Patiño es una periodista y presentadora de televisión especializada en crónica social y prensa rosa. Alcanzó una gran popularidad como rostro habitual de ¿Dónde estás corazón? en Antena 3 y, posteriormente, se convirtió en uno de los pilares clave del denominado universo Sálvame.

El pasado 30 de enero se produjo el cierre de No somos nadie, el último proyecto vinculado a este universo, donde Patiño ejercía como presentadora junto a Carlota Corredera, marcando el final de una etapa profesional.

Lejos de los focos y del ritmo frenético del medio, María Patiño ha encontrado su refugio personal en Fuerteventura, una isla que se ha convertido en su segundo hogar.

Allí disfruta de la tranquilidad junto a su perro y su marido, manteniendo una vida discreta y alejada de la exposición mediática.

Celosa de su intimidad, la periodista apenas muestra detalles de su entorno personal, hasta el punto de que se casó en secreto en Sri Lanka en una ceremonia muy íntima.

Su residencia se encuentra en la Villa Corralejo Bay, una de las zonas más valoradas de la isla por sus espectaculares playas. El vínculo con Fuerteventura se ha ido fortaleciendo con los años, hasta que finalmente decidió comprarse una casa. Su marido, además, pasa largas temporadas en la isla practicando surf.

Para ella, en este paraíso "el tiempo se detiene. Cada mañana te despiertas en un mirador exclusivo", ha expresado en sus redes sociales.

Aunque el lugar se ha convertido en el refugio de la televisiva cuando quieren escapar de la rutina de Madrid, durante el resto del año lo ponen en alquiler para poder sacar rentabilidad económica.

Esta casa tiene capacidad para seis huéspedes y el precio mínimo es de 216 euros la noche y el máximo de 302 euros.

Diferentes estancias de la casa de María Patiño y Ricardo Rodríguez. Holiday's home

Todo depende del momento en el que se realice la visita y la web desde donde se haga la reserva. La estancia mínima es de cuatro noches, pero se posiciona como una vivienda "perfecta" para conocer la isla, desconectar y disfrutar.

En el podcast Superlativas, María Patiño ha revelado lo que este lugar significa para ella a nivel personal. "Me quiero morir aquí", confesó sin rodeos.

La periodista recordó el momento exacto en el que se enamoró de la isla: "Yo estaba en Lanzarote con mi pareja y mi chico, Ricardo, tiene un amigo que vive en Fuerteventura. Entonces cogimos el barco para pasar el día con él".

Fue al llegar cuando tuvo la certeza. "Cuando yo bajo del ferry, y estoy en el puerto que es lo único que vi dije 'esta es mi casa y aquí quiero morir'", concluyó.