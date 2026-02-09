El palo de Nacho Abad a Pedro Sánchez: "Se acabó. Su tiempo se ha terminado. La gente está harta y dice basta ya"

Durísimo. Así ha sido el tono empleado por Nacho Abad contra Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, después del batacazo electoral del PSOE en Aragón. La candidatura que lideraba Pilar Alegría ha firmado mínimo histórico en la región.

El presentador del programa de Cuatro En boca de todos ha arremetido contra el dirigente socialista directamente: "Señor Sánchez, su tiempo se ha terminado. Ya pasó. Se acabó".

"Puede usted seguir en el poder y dejar que sus compañeros socialistas se arrastren y se despeñen elección tras elección. Puede usted sacrificar a los suyos y al PSOE mientras prolonga sin sentido su estancia en la Moncloa. O puede usted dejarlo ya".

Abad cree que si dimite, "quizá" pueda aparecer alguien en la izquierda "que ilusione con una alternativa que no provoque tanto odio como usted". "Usted ha secuestrado al PSOE", ha añadido.

"Si usted no se da cuenta, se lo digo yo", ha dicho para enumerar los motivos por los que, bajo su criterio, Sánchez provoca "tanto rechazo" que "ha convertido un país que es tradicionalmente de centroizquierda en un país de derechas".

Empieza ahora.Analizamos los temas más importantes del día.



➡️ Nacho Abad carga contra Sánchez: “Provocas tanto rechazo que has convertido un país centro-izquierda en un país de derechas”



🔴 #EnBocaDeTodos9F en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/BQcyJq2gin — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) February 9, 2026

"Su muro, el que usted ha levantado frente al PP, solo alimenta a VOX. Todo indica que es su responsabilidad, y solo suya, que el partido de Abascal haya duplicado sus escaños en Aragón", ha dicho.

"Usted es quien arruina a los autónomos, nos fríe a impuestos, en vez de invertir en infraestructuras, las abandona", ha proseguido. "Para los que sí hay dinero es para los trincones, las prostitutas, para la cooperación internacional...".

Nacho Abad y Pedro Sánchez.

"Usted es quien, porque le sale de las narices, y sin pasar por el Parlamento para discutirlo, regulariza de forma masiva a inmigrantes, incluidos delincuentes. Usted es el que permite y protege a los okupas frente a españoles de bien que han luchado toda su puñetera vida para construir su patrimonio".

"La gente está harta y dice basta ya", ha sentenciado. "Si usted está a la espera de un milagro que le permita volver a gobernar, desista, no se engañe. Cuanto más tiempo pase y permanezca en el poder, más grande será la caída que se va a dar usted. Puede llevar al PSOE a la irrelevancia, como en Francia".

"Nos pasamos la vida educando a nuestros hijos para que no se rían de los demás, y tenemos a un presidente del Gobierno sin educación, sin sentido de Estado, un hombre que se prefiere a sí mismo antes que a su propio país".

"Uno debe aprender a irse, y por si no se ha enterado, yo se lo voy a repetir: señor Sánchez, su tiempo se acabó", ha finalizado.