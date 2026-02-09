Orestes Barbero, indignado, critica las reglas de 'Pasapalabra' y cuestiona los premios: "Es hora de que los suban"

El histórico triunfo de Rosa Rodríguez en Pasapalabra dejó con la miel en los labios a Manu Pascual pese a llevar 130 programas más peleando por el bote.

El paso del psicólogo madrileño por el concurso de Antena 3 resulta muy parecido al que tuvo Orestes Barbero hace años. El burgalés se quedó fuera de Pasapalabra tras la victoria de Rafa Castaño, que llevaba menos tiempo en el programa.

En las 360 entregas en las que participó, Orestes ganó un total 215.000 euros. Son números bastante parecidos a los de Manu, que tras 437 programas, se ha embolsado 270.600 euros.

Pues bien, Orestes Barbero se ha mostrado bastante crítico con las reglas de Pasapalabra, en el sentido de que el concursante que lleva más tiempo jugando, al final, sale perjudicado.

Así lo ha asegurado en una entrevista en El Confidencial: "Tendrían que tener más cuidado con el primer concursante, el que hace crecer el bote, ya que acaba más cansado y nervioso cuando llega el segundo. El segundo siempre llega más fresco".

"Eso es lo que pasó con Rafa y conmigo", asegura, recordando que "Yo llevaba 137 programas y estaba que me subía por las paredes, cuando, de repente, Rafa llegó mucho más fresco".

El burgalés, además, se muestra indignado con las palabras 'cerrojo', esas que permiten al concursante llevarse o no el bote. Para Orestes rozan el "absurdo" por su complejidad.

Rafa Castaño y Orestes Barbero.

"Una cosa es que te pregunten por un arquitecto importante, por un lado de Sudamérica o por un filósofo de Japón, que son cosas que puedes llegar a saber con mucho estudio; pero es muy distinto que te pregunten por el apellido del pintor de la verja amarilla que está en una ciudad perdida de EEUU", dice.

"Es que eso es como preguntar por la nada. Eso da un poco de pena porque no te permite demostrar lo que sabes", añade, asegurando rotundo que no se trata de simples preguntas de cultura general.

"Pasapalabra' lleva con el mismo premio desde el año 2000 y el IPC ha subido casi el doble"

Por último, Orestes cuestiona la cuantía de los premios que pone en juego Pasapalabra. Hay que recordar que los concursantes acumulan 1.200 euros por cada victoria parcial. "Es hora de que los suban", expresa.

"Llevan con el mismo premio desde el año 2000 y el IPC ha subido casi el doble. Es que tendrían que duplicar los premios prácticamente. Es verdad que se meten mucho dinero en el bolsillo, pero es un gesto que no cuesta nada y demuestran un poco de proporcionalidad".

Aunque de su paso por Pasapalabra, Orestes se llevó un buen "pellizco", considera que "para estar un año y medio allí, en comparación con el dinero que aportan otros formatos, tampoco fue tanto".