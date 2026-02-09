4.850 millones en taquilla y su secuela directa puede romper los límites del cine en 2026: 'No se ha hecho nada igual"

2026 apunta a ser uno de los años más importantes de la historia de Marvel. Tras unas fases 4 y 5 totalmente desastrosas, el UCM pone sobre la mesa su última bala para garantizar su futuro y cerrar con dignidad la Saga del Multiverso, depositando su confianza en los hermanos Russo y en el regreso de Robert Downey Jr. y Chris Evans.

'Avengers: Doomsday', la nueva película de los Vengadores que en teoría funcionará como secuela directa de 'Vengadores: Endgame' en los cines, se estrena en la cartelera mundial el 18 de diciembre, y hasta 700 expertos en Hollywood confirman que su debut puede arrasar con todo hasta llegar a convertirse en la cinta más taquillera de la Casa de las Ideas.

El anterior evento de los Russo generó un total de 4.851 millones de dólares entre 'Vengadores: Infinity War' y la mencionada 'Endgame': ahora hay posibilidades de que esas cifras queden enterradas con 'Doomsday' y la futura 'Avengers: Secret Wars', que se lanzará en 2027 si todo marcha bien y según el calendario previsto.

'Avengers: Doomsday' busca romper la taquilla mundial.

'Avengers: Doomsday' puede superar el evento de 'Endgame'

Durante el pasado mes de diciembre, desde 'Bloomberg' realizaron una encuesta a 700 profesionales del sector cinematográfico para analizar y prever qué películas destacarían más este año, y 'Avengers: Doomsday' lideró el listado con amplias opciones de coronarse en la taquilla mundial con más de 2000 millones de dólares en un tiempo récord.

Se predice que la película de los Russo va a superar con creces los 2.052 millones de 'Infinity War' y los 2.799 millones de 'Endgame' gracias a su enfoque fan service trayendo de vuelta a lo mejor de la Saga del Infinito junto con otros superhéroes muy queridos, como los clásicos X-Men de la antigua 20th Century Fox.

Veremos si esto es suficiente para llamar al público en masa, pero su reciente promoción con varios teasers tráiler ha confirmado que el público está muy pendiente del futuro de Marvel y que todos esperan con ansia el regreso de Robert Downey Jr. y compañía.