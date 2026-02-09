Melody, sobre su infancia: "Era muy feliz, pero no me creía superior. La fama me ayudó a madurar"

Melody es una de las favoritas del Benidorm Fest 2025 con el tema 'Esa Diva'.

Melody es una cantante y actriz española que saltó a la fama a comienzos de los años 2000 como niña prodigio gracias a El baile del gorila, un fenómeno musical que marcó a toda una generación.

Lejos de desaparecer tras aquel éxito arrollador, la artista no ha dejado de trabajar y ha construido una carrera constante hasta consolidarse como una figura independiente dentro de la industria musical.

De estrella infantil a artista adulta, Melody ha defendido en numerosas ocasiones que no cambiaría nada de aquella etapa inicial. Así lo expresó en una entrevista concedida a La Vanguardia, donde afirmó con rotundidad: "Si volviese atrás me encantaría poder vivir lo mismo. Estoy convencida".

Melody de pequeña y en la actualidad en un montaje de BLUPER

La cantante guarda un recuerdo especialmente positivo de aquellos años de éxito internacional. "De esa etapa recuerdo muchas cosas muy bonitas. Cantar para gente de otros países… Me sorprendía mucho como personas de otros países les podía gustar tanto y quererme tanto.

"Tengo recuerdos muy bonitos haciendo conciertos de 30.000 y 40.000 personas. Estoy muy feliz con mis comienzos porque eso me hace ser la mujer que soy hoy día", explicó.

Melody también ha reflexionado sobre cómo vivió la fama desde una edad tan temprana en el pódcast Fuera de lugar, donde aseguró que nunca percibió aspectos negativos en aquella exposición mediática. "He tenido amigos por todos los lados. La fama desde pequeña no tuvo nada negativo", afirmó.

No obstante, reconoció que esa etapa le permitió tomar conciencia de realidades sociales muy distintas a la suya: "Sí que me di cuenta de pequeña que no todo el mundo tiene para comer o la posibilidad de estudiar".

Pese al éxito, su entorno familiar trató de protegerla. Según ha contado, su madre llegó a recomendarle que se dedicara a otra cosa, aunque Melody tenía muy claro su camino. "Y le dije: 'yo quiero hacer esto'", confesó, reconociéndose como una niña "muy rebelde".

La cantante también destacó que, aunque era consciente del impacto de su música, nunca se sintió por encima de los demás.

Melody, en el videoclip de 'Esa Diva'. YouTube

"Yo notaba que mis canciones estaban funcionando y que las niñas se vestían como yo, pero no le di importancia más de la cuenta. Era muy feliz, pero no me creía superior”, señaló. "Nadie es más que nadie, eso lo he tenido clarísimo. Esto me ayudó a madurar", añadió.

En ese sentido, Melody contextualizó su éxito dentro de una industria musical muy diferente a la actual. "Yo empecé en los 2000, donde se vivía la música de otra manera. Se vivía con más intensidad y se le daba un poquito más de oxígeno", afirmó.

Durante su etapa de mayor popularidad con El baile del gorila, la artista viajaba acompañada de una maestra particular para no descuidar su formación académica mientras cumplía con sus compromisos profesionales.

En 2025, Melody volvió a situarse en primera línea mediática tras ganar el Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión con Esa Diva, un tema que se convirtió en todo un éxito aunque obtuvo la posición 24 en el certamen celebrado en Basilea.