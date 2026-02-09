Laura Madrueño rompe su silencio tras su salida de 'Supervivientes': "Sentía que ya tocaba empezar nuevos retos"

Era la única que faltaba por pronunciarse y Laura Madrueño ya se ha despedido oficialmente de Supervivientes. Tras tres años al frente del reality desde Honduras, la presentadora se desliga del formato de Telecinco, poniendo fin a una etapa que comenzó en 2023.

La noticia saltaba hace unos días a través de un comunicado de Mediaset. En él se anunciaba que será María Lamela quien tome el relevo como conductora del programa desde Honduras.

La periodista será la encargada de narrar el día a día del grupo de famosos que protagonizará la intensa y épica aventura que se desarrollará próximamente en los Cayos Cochinos. Por el momento, no hay fecha confirmada para el inicio de la nueva edición.

María Lamela, en una fotografía de sus redes sociales.

Días después del anuncio de esta noticia, Madrueño se ha pronunciado públicamente a través de su cuenta de Instagram, donde ha querido despedirse del programa y de la audiencia. "Como todos sabéis pongo fin a un ciclo increíble de tres años en Supervivientes", comenzó escribiendo.

Madrueño ha definido su paso por el reality como una experiencia clave en su trayectoria profesional. "Ha sido una etapa muy enriquecedora en la que he aprendido y disfrutado más que nunca y que me ha permitido seguir formándome".

Aunque confiesa que ha sentido que este era el momento para decir adiós. "Sentía que ya tocaba empezar nuevos retos, aprovechando todo lo aprendido, en mi casa y por eso he puesto fin a esta maravillosa aventura".

La presentadora también quiso dedicar unas palabras a su sucesora: "Suerte de corazón a María Lamela que coge el testigo y estoy segura de que vivirá una experiencia única".

También al equipo del programa, que hace posible el reality. "Gracias a todo el equipo que me ha acompañado en estos tres años, e infinitas gracias a todos vosotros, los que me habéis acompañado en las innumerables horas de directo desde Honduras. Nos vemos muy pronto", concluyó.

Laura Madrueño y su etapa en Supervivientes

Fue en diciembre de 2022 cuando Mediaset anunció la incorporación de Laura Madrueño a Supervivientes, relevando así a Lara Álvarez en el rol de presentadora desde los Cayos Cochinos.

Su debut oficial en el reality se produjo en marzo de 2023, iniciando una etapa que se ha prolongado durante tres ediciones consecutivas.

La presentadora Laura Madrueño. Cuarzo Producciones

A lo largo de estos años, Laura Madrueño ha conducido tres ediciones regulares de Supervivientes, así como dos entregas de Supervivientes: All Stars.

La madrileña dice adiós al reality show de Telecinco tres años después. Presumiblemente, seguirá ligada a Mediaset España para próximos proyectos.

De hecho, Madrueño se encuentra en Maldivas grabando una expedición que se verá en la nueva temporada de Universo Calleja junto a Montoyay Lorena Castell.