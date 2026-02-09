Jordi González, 64 años, sobre su dinero: "Gasto bastante, no tengo hijos, ni los tendré. No tengo interés en dejar nada"

Jordi González se encuentra en una etapa profesional cómoda. Al frente de uno de los programas más destacados de la parrilla de TV3, Col·lapse, tras la marcha de Ricard Ustrell.

González ya no quiere grandes sobresaltos. A principios de 2025, se encontró entre la vida y la muerte al ingresar en un hospital de Medellín, Colombia, por una bronconeumonía bilateral agravada por una crisis renal.

Hospitalizado en la UCI durante nueve semanas, tres de ellas en coma, los médicos llegaron a avisar a los familiares del comunicador para que le diesen el último adiós.

Desde entonces, como señala en declaraciones a El País, Jordi ha "reordenado prioridades". "Ya no voy a bodas y ya no hago nada por compromiso o quedar bien".

"Me llegó la propuesta de TV3, de la que me enamoré al momento. Decía Joan Miró que lo que más trabajo le costaba a él era no trabajar. A mí no me supone ningún esfuerzo el trabajo, lo estoy pasando bien", dice.

Jordi González Gtres Gtres

Además, confiesa en la citada entrevista que gasta "bastante": "No tengo hijos ni los tendré y no tengo ningún interés en dejar nada".

"Ojo, tampoco tengo tanto dinero. Ha habido una pandemia y he ido gastando. Hacienda también se ha ocupado de que no gane tanto", expone, entre risas, el que fue presentador de Lazos de sangre o D Corazón en TVE, así como distintos realities en Telecinco.

Sobre la crisis de Mediaset

Jordi también se moja sobre la crisis de audiencias que atraviesa su antigua casa desde hace años. "Todo lo que se pone de moda pasa de moda. Me gustaría, por la parte que me toca, que es la del afecto que siento por muchos compañeros, que remonten".

Es más, recuerda otro período de crisis, y no solo en el grupo de Fuencarral, sino en todo el país. Se refiere a las de 2005 y 2008. "Ahí bajaron los sueldos del 20% al 50%".

"Un día, Paolo Vasile [ex CEO de Mediaset] me dijo: 'Jordi, ¿tú me ayudarías a pasar esta crisis sin despedir a nadie? Pues vamos a quitarte un 20%'. Qué le iba a decir", rememora el rostro de la autonómica catalana.

Así, los trabajadores que entraron en Telecinco después de 2008 "ya ganaban una décima parte de lo que ganábamos nosotros, la aristocracia". "Pero la aristocracia ya había empezado a vender cubertería. Siempre me han pagado muy bien".