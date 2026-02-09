Guía del Benidorm Fest 2026: fechas y horas clave, cómo se vota y favoritos del primer año sin Eurovisión como premio

Todo listo para que arranque el Benidorm Fest 2026. La quinta edición del concurso de Televisión Española y la primera en la que el ganador no será el representante de España en Eurovisión.

La retirada de RTVE del festival europeo por la presencia de Israel ha obligado a la Corporación a poner toda la carne en el asador con su formato estrella, a riesgo de que pierda expectación y por lo tanto respaldo de la audiencia.

El aumento del cupo de artistas -de 16 a 18- y acuerdos para potenciar sus carreras fuera de España, el fichaje de presentadores potentes, así como un suculento premio de 150.000 euros para el vencedor, son algunos de los alicientes del certamen alicantino.

Será un evento en el que, pese a sus rencillas con la cadena, actuará Melody, vigente ganadora del Benidorm Fest y última abanderada española.

Se presupone que la sevillana entregará a su sucesor la Sirenita de Oro, el nuevo trofeo del concurso y un guiño a la estatuilla clásica del Festival de Benidorm.

Los 18 concursantes del Benidorm Fest 2026. RTVE

A continuación, BLUPER repasa los aspectos más importantes a tener en cuenta en la semana del festival benidormense.

Fechas y horas clave

Este martes, 10 de febrero, tras La Revuelta de Broncano, La 1 emite la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. Además de las 9 primeras actuaciones del festival, los espectadores disfrutarán de las de dos artistas de excepción: Fangoria y Paloma San Basilio.

El jueves, 12 de febrero, también a las 23:00 horas, pero con el Atlético-Barça de Copa del Rey como telonero, turno de los otros 9 artistas de la segunda semifinal. Además, actuarán en el Palau d'Esports Luz Casal y Abraham Mateo.

Martes 10 (23:00) : primera semifinal, en La 1

: primera semifinal, en La 1 Jueves 12 (23:00): segunda semifinal, en La 1

segunda semifinal, en La 1 Sábado 14 (22:00): gran final, en La 1

En esta ocasión, de cada criba accederán a la final 6 concursantes. Por lo tanto, en la gala del sábado, 14 de febrero, a partir de las 22:00 horas, competirán 12 artistas, la final más concurrida de la historia del Benidorm Fest.

Y, en la entrega del sábado, cónclave de ganadoras del certamen. Chanel Terrero, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody se dan cita en Benidorm para actuar en la gran final.

Orden de actuación y favoritos

KITAI y su El amor te da miedo serán los encargados de abrir el Benidorm Fest, mientras que la cerrará Kenneth, con Los ojos no mienten. Este último se postula como uno de los candidatos más fuertes a hacerse con la Sirenita.

1. KITAI: El amor te da miedo

2. María León ft. Julia Medina: Las damas y el vagabundo

3. Luna Ki: Bomba de amor

4. Greg Taro: Velita

5. Izan Llunas: ¿Qué vas a hacer?

6. Dora & Marlon Collins: Rakata

7. Tony Grox & LUCYCALYS: T AMARÉ

8. Mikel Herzog Jr: Mi mitad

9. Kenneth: Los ojos no mienten

Luna Ki, concursante del Benidorm Fest 2026. RTVE

En la segunda semifinal, dará el pistoletazo de salida ASHA al ritmo de Turista y pondrán el broche los otros grandes favoritos de la edición, Miranda! & bailamamá, cuya propuesta es Despierto amándote.

1. ASHA: Turista

2. KU Minerva: No volveré a llorar

3. Funambulista: SOBRAN GILIPO**AS

4. Dani J: Bailándote

5. The Quinquis: Tú no me quieres

6. Atyat: Dopamina

7. Rosalinda Galán: Mataora

8. MAYO: Tócame

9. Miranda! & bailamamá: Despierto amándote

Diego Cantero, la voz de Funambulista Fotografía Salva Muste cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Excepto la de MAYO, pues el cantante quería contar con su propio equipo de bailarines, todas las puestas en escena están coordinadas por Sergio Jaén, director artístico del Benidorm Fest.

El escenógrafo ilicitano fue responsable de la propuesta de Austria, la cual resultó ganadora en 2025. También de otras muy recordadas del festival de la EBU-UER, como la de Bambie Thug, representante de Irlanda en 2023.

Presentadores

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus son el cuartero de presentadores del Benidorm Fest 2026. RTVE tira de dos rostros conocidos por el público de la casa, como son la abogada y la colaboradora de La Revuelta, y los combina con dos perfiles más experimentados.

La pública sorprendió incorporando a Vázquez después de 35 años en Telecinco, no solo para el certamen, sino para capitanear programas aún por desvelar.

Por su parte, Ambrossi es uno de los creadores más reconocidos de nuestro país y el Benidorm Fest es su primer gran proyecto televisivo después de la ruptura con su pareja sentimental y profesional Javier Calvo.

Jurado

Como era de esperar, para la selección del jurado, el ente se ha alejado de los rostros ligados a Eurovisión y se ha centrado en nombres con fuerte conexión con la industria musical española y la del otro lado del charco.

Por primera vez en la historia del Benidorm Fest, los ocho miembros del jurado estará dentro del Palau, pero en una sala independiente, no en plató. Durante las galas, no tendrán acceso a sus teléfonos móviles ni a las redes sociales para evitar injerencias externas.

El jurado del Benidorm Fest 2025. RTVE

-Roberto Santamaría: director de RNE y portavoz del jurado

-Alicia García: directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios de Starlite.

-Almudena Heredero: presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM)

-Dani Ruiz: productor y compositor de artistas reconocidos como Abraham Mateo, Sebastián Yatra, Chanel o Pastora Soler.

-Ignacio Meyer: presidente de Univision-Televisa

-Javier Llano: responsable de la programación musical de Cadena 100

-Melani Parejo: directora de música para el sur y el este de Europa en Spotify

-Sonia Durán Guarasa: gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI)

¿Cómo se vota?

Pese a no estar en juego el billete a Viena, sede de Eurovisión 2026, los espectadores de La 1 siguen teniendo un importante poder de decisión en el Benidorm Fest.

El jurado profesional será el responsable de decidir el 50% de la votación tanto en las semifinales como en la final. Cada uno de los ocho miembros otorga una serie de puntuaciones del 2 al 12. El otro 50% es cosa del público, a través de sus llamadas, SMS o la aplicación gratuita RTVE Play.

Las votaciones de la final del Benidorm Fest 2025. RTVE

Al igual que el año pasado, los seis finalistas de cada semifinal se darán a conocer tan solo por el nombre, sin desvelar las puntuaciones que han recibido de los expertos y la audiencia.

150.000 euros de premio

Además de la Sirenita, el ganador del Benidorm Fest 2026 se embolsará 150.000 euros. 100.000 serán para los intérpretes; 50.000 euros, para los autores de la canción.

Y el premio no queda ahí. De entre los 12 finalistas, uno viajará a Estocolmo para grabar un single en los estudios suecos de Spotify. Otro volará hasta Miami, de la mano de Univisión, para promocionarse en programas de televisión de la casa y grabar un single con un productor musical de prestigio.