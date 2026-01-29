Confirmado: el programa de citas (con polígrafo) que llegará a Telecinco tras el éxito de 'La isla de las tentaciones'

Telecinco continúa probando con nuevos formatos para recuperar la confianza del público. Ahora lo hace tirando del hilo de los realities y los datings, a raíz del nuevo éxito de La isla de las tentaciones y de la apuesta que hizo al recuperar la marca Casados a primera vista.

Mediaset ha anunciado este jueves, 29 de enero, que ha comprado los derechos de The Honesty Box. Se trata de un reality que intenta demostrar la sinceridad de la gente a la hora de encontrar pareja.

El grupo de Fuencarral adaptará así este formato internacional que en nuestro país contará con la producción de Brutal Media (El rival más débil, Bienvenidos a Edén), compañía que forma parte de BBC Studios.

Aunque Telecinco no detalla cuál será el título que llevará la versión española de The Honesty Box, la cadena sí ha confirmado que ya ha empezado a buscar candidatos a través de un proceso de casting.

Este nuevo programa estará protagonizado por un grupo de solteros y solteras con un denominador común: son jóvenes, atractivos y desean encontrar el amor.

Imagen del programa 'The Honesty Box' de la cadena del Reino Unido Channel 4.

Los concursantes se pondrán en manos de un grupo de expertos que tratarán de buscar el match idóneo para cada uno de ellos atendiendo a sus personalidades y expectativas. Esto es algo parecido a lo que ocurre en Casados a primera vista.

Y es que, el programa transcurrirá en un entorno idílico en el que los solteros conocerán a sus respectivas parejas e iniciarán todos juntos una convivencia en una exótica villa... como en La isla de las tentaciones.

El giro total

Sin embargo, la verdadera vuelta de tuerca es el uso de una tecnología que recuerda al polígrafo. Así lo detalla el comunicado de Mediaset enviado a los medios especializados de televisión.

"En el desarrollo de la experiencia jugará un papel crucial una avanzada y contrastada tecnología, usada por los servicios militares y seguridad nacional, entre otros sectores, que determinará con un alto grado de fiabilidad si las respuestas que ofrecen los protagonistas a preguntas clave sobre sus respectivas parejas son verdad o mentira".

¿Es posible la sinceridad total cuando una pareja está empezando a conocerse? ¿En qué medida se suavizan impresiones para agradar a otra persona o quedar bien? ¿Cómo serían los inicios de una relación si se tuviera la certeza de que lo que dice la pareja es verdad… o mentira?