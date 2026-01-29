Adiós a la gala extra de 'GH DÚO' los martes: Telecinco cambia de planes y estrena lo nuevo de otra de sus estrellas

Golpe de timón en la parrilla de Telecinco. La cadena ha decidido retirar de los martes la gala especial de salvación de GH DÚO 4. Se trata de un cambio significativo, ya que el reality comenzaba a consolidarse con buenos datos de audiencia en la noche del martes.

Además, esta gala de salvación funcionaba como un eficaz puente narrativo hacia el resto de sus emisiones: la gala principal del jueves y el debate del domingo.

Como decimos, esta supresión viene en un momento clave para la edición. GH DÚO 4 atraviesa una etapa de alta conversación social, impulsada recientemente por el abandono de Carmen Borrego, cuya reacción se viralizó en las redes sociales.

El programa había logrado una notable presencia en los magacines de la cadena, tanto en las mañanas con Vamos a ver como en las tardes con El tiempo justo. Sumado a esto, los fans del reality también se enfrentarán a otro cambio: este jueves el formato tiene prevista una doble expulsión.

Con todo esto, en su lugar el grupo de Las Tablas estrenará otra de sus apuestas más consolidadas: Universo Calleja. El espacio presentado por Jesús Calleja regresa con su segunda temporada y descubrir nuevos destinos.

Entre los famosos que participan en esta temporada figuran nombres tan diversos como la atleta Ana Peleteiro, el actor Luis Zahera, la creadora de contenido Lola Lolita, la presentadora Sandra Barneda, el cantante Antonio Orozco y el streamer TheGrefg.

De este modo, Telecinco prioriza una apuesta segura frente al crecimiento progresivo de GH DÚO 4, que mantiene, por ahora, sus galas de jueves y domingo, aunque ve reducida su presencia semanal en un momento especialmente delicado para el desarrollo del reality.

Será el martes a partir de las 23:00 de la noche cuando el montañero vuelva a su hogar, Telecinco. En esta segunda entrega, recorrerá China y Maldivas. Según avanza la cadena, con esta apuesta "vuelve la aventura. Vuelve la acción".

No obstante, Universo Calleja no lo tendrá fácil en esa franja. El programa se enfrentará directamente a Rescate al límite, la nueva apuesta de La 1, que se emitirá tras el encuentro de fútbol entre el Albacete y el FC Barcelona.

Se trata de una producción de alto impacto emocional que reconstruye uno de los rescates más extremos jamás realizados en alta montaña.

Así, la televisión pública apuesta por un docu-thriller que reconstruye el dramático rescate del alpinista Juanjo Garra en 2013, una producción centrada en la tensión, el riesgo y la lucha por la supervivencia en uno de los entornos más extremos del planeta.

El 23 de mayo de ese año, el alpinista catalán sufrió una grave caída cuando intentaba alcanzar la cima del Dhaulagiri, a más de 8.000 metros de altura. Inmovilizado y por encima de la conocida como la "barrera de la muerte", se inició entonces una carrera contrarreloj para salvar su vida en pleno Himalaya.

Con todo esto, La 1 y Telecinco medirán fuerzas en una noche marcada por la aventura y el riesgo, con dos propuestas de alto impacto que pondrán a prueba el interés del espectador por este tipo de formatos en pleno prime time.

Este movimiento evidencia la estrategia de Telecinco por equilibrar su oferta de prime time, combinando el peso de los realities con formatos de aventura y entretenimiento de alta producción.

