Cristiano Ronaldo, 41 años: "Si me apetece comer una hamburguesa con patatas fritas me la como, tengo buena rutina"

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más reconocidos de las últimas décadas y su figura siempre ha estado estrechamente relacionada con la disciplina, el entrenamiento y el cuidado físico.

A sus 41 años, el portugués continúa manteniendo una exigente rutina para mantenerse en activo al máximo nivel, pero también ha querido desmontar la idea de que su alimentación está basada en prohibiciones constantes.

En una entrevista en el pódcast Los amigos de Edu, el delantero explicó que no entiende la alimentación desde el concepto tradicional de "hacer dieta". Para él, la clave está en los hábitos que mantiene durante todo el año.

Cristiano Ronaldo, lanzando a portería EFE

"Yo no hago dieta. La dieta viene del latín, que quiere decir 'modo de vida', y para mí significa tener buenas rutinas", explicó. "Yo tengo una buena rutina. Y si me apetece comer una hamburguesa con patatas fritas, no pasa nada, es la rutina".

El futbolista considera que mantener una alimentación equilibrada no significa renunciar para siempre a determinados alimentos. De hecho, reconoce que se permite también algún capricho.

"Como a lo mejor comida basura una vez a la semana, que tampoco es mala, como un dulce o un postre. No pasa nada, pero tampoco puedo comerlo todos los días".

Su relación con la comida también ha cambiado con el paso de los años. Ronaldo considera que cuando una persona es joven dispone de un margen diferente para combinar entrenamiento y alimentación.

Cristiano Ronaldo. Reuters

"Cuando eres joven, tienes energía y puedes hacer un 50-50, es decir, por un lado puedes entrenar y comer bien y por otro comer 'comida basura'", explicó.

Con la edad, según su propia experiencia, esa capacidad para compensar unos hábitos con otros va disminuyendo. Por eso, el portugués pone el foco en mantener una rutina constante y no en seguir una alimentación extremadamente restrictiva.

En su caso, esa disciplina también se entiende en el descanso. Dormir bien es una de las exigencias fundamentales para poder afrontar las exigencias de su profesión.

"Duermo muy bien. Duermo 8 horas y descanso bien para estar perfecto al día siguiente con lo que tenga que hacer", aseguró.

Cristiano Ronaldo, con la Juventus EFE

El entrenamiento ocupa, como es lógico, una parte fundamental de su día a día. Sin embargo, el futbolista reconoce que no siempre es sencillo encontrar la motivación necesaria para ir al gimnasio.

"Yo no voy al gimnasio con ganas todos los días, voy porque hay un compromiso", afirma. Una frase que resume perfectamente el nivel del 'bicho'. La constancia pesa más que las ganas.