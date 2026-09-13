El restaurante donde para a comer Luis de la Fuente: "Los mejores montaditos, comida tradicional y a buen precio"

El restaurante favorito de Luis de la Fuente Europa Press

Tras tocar el cielo con la Selección Española y consolidarse como uno de los nombres propios del deporte nacional, Luis de la Fuente tiene muy claro dónde encontrar la calma.

El técnico riojano, un enamorado confeso de la cultura andaluza, ha convertido Sevilla en su principal refugio para desconectar de la presión mediática.

Y en el corazón de la capital hispalense, a escasos metros de la imponente catedral, se esconde su gran secreto gastronómico, Casa Moreno.

Lejos de los exclusivos locales de vanguardia o las codiciadas estrellas Michelin, el seleccionador nacional prefiere la autenticidad de los negocios de toda la vida.

Casa Moreno, ubicado en el número 7 de la céntrica calle Gamazo, no es un restaurante al uso.

Cruzar sus puertas supone viajar en el tiempo directamente hasta 1945, año en el que abrió como una tradicional tienda de ultramarinos.

Hoy, sus estanterías siguen repletas de latas de conservas, sacos de legumbres y chacinas colgadas, pero al fondo esconde una pequeña barra que se ha erigido como el templo absoluto del tapeo sevillano.

El restaurante ideal de Luis de la Fuente

El propio establecimiento presumía recientemente en sus redes sociales de la visita del entrenador, compartiendo una fotografía con un guiño inmejorable: "A nosotros sí nos convoca".

Y no es para menos. La esencia de este rincón atrapa a cualquiera gracias a su decoración ecléctica y genuina, donde se mezclan carteles taurinos, motivos de Semana Santa y fotografías de la infinidad de rostros conocidos que han pasado por allí.

Desde Carlos Herrera, Los Morancos o Joaquín Sánchez, hasta estrellas internacionales como el mismísimo Jeremy Irons. Nadie escapa al encanto de su trastienda.

Pero si hay algo que conquista a Luis de la Fuente y al resto de comensales, es su imbatible relación calidad-precio.

En pleno casco histórico, Casa Moreno mantiene tarifas que parecen de otra década.

Sus famosos desayunos congregan a multitudes cada mañana con medias tostadas desde un euro.

Sin embargo, los reyes indiscutibles de su carta son los montaditos tradicionales, disponibles a partir de tan solo 2,50 euros.

La oferta culinaria es un homenaje a la contundencia y el sabor del sur. Quienes lo frecuentan recomiendan encarecidamente probar el lomo en manteca con chorizo picante, el chicharrón de Cádiz con pringá o su espectacular panceta rellena.

Para los amantes de la cuchara, el local sirve una fabada exquisita, cola de toro y unas conservas de máxima calidad (como zamburiñas, melva o hígado de bacalao) que parten de los 4,50 euros.

Es este ambiente bullicioso, entre el aroma a buen embutido y el trato cercano de sus camareros, donde Luis de la Fuente encuentra su oasis particular.

Un refugio de honestidad culinaria donde el mayor lujo sigue siendo comer bien, barato y rodeado de la Sevilla más auténtica.