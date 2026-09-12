Bertín Osborne, 71 años: "Me levanto a las 7:15 y desayuno huevos revueltos con pavo, unos picos y una copa de vino tinto"

A sus 71 años, Bertín Osborne atraviesa una etapa en la que proyecta una imagen notablemente más cuidada y ligera.

El cantante y presentador ha decidido tomar las riendas de su bienestar físico y los resultados saltan a la vista.

El artista ha compartido públicamente los detalles de su día a día.

Su jornada arranca verdaderamente temprano: se levanta a las 7:15 de la mañana y dedica las primeras horas a hacer "deporte a reventar".

Tras el gran esfuerzo físico matutino, llega el momento de reponer energías con la primera comida del día, un desayuno que no ha dejado a nadie indiferente por uno de sus llamativos ingredientes.

El propio presentador lo explicaba sin tapujos: "Desayuno poco y me tomo una copa de vino tinto porque te da un brillo en la frente fantástico. Luego me hacen unos huevos revueltos con pavo y unos picos".

Una combinación proteica que acompaña, de forma poco ortodoxa, con un toque vinícola; un hábito que, según él mismo bromea, tiene beneficios meramente estéticos.

El desayuno de Bertín Osborne

Si bien su desayuno llama la atención, el verdadero responsable de su llamativa pérdida de peso es su planteamiento nocturno.

Osborne ha adoptado un modelo de ayuno intermitente que consiste, sencillamente, en suprimir por completo la última comida del día.

"No ceno y me ha cambiado la vida, he adelgazado 10 o 12 kilos", confesaba el artista.

Esta restricción calórica voluntaria no solo ha tenido un impacto directo y visible en la báscula, sino que también le ha proporcionado otros beneficios de salud que valora enormemente.

Según cuenta, este cambio en su reloj digestivo le ha ayudado a conciliar mejor el sueño y mejorar su descanso nocturno: "Duermo mejor".

Cualquiera podría pensar que el presentador, amante confeso del campo y las costumbres más castizas, tendría un plato de cuchara, unas buenas croquetas o un plato de jamón ibérico en el número uno de su lista culinaria.

Y, aunque disfruta enormemente de la gastronomía patria (y asegura que el gazpacho le sale riquísimo), a la hora de sentarse a la mesa para disfrutar, su predilección cruza fronteras.

Su comida favorita no tiene absolutamente nada de española, es la cocina japonesa.

A pesar de ser un férreo defensor del producto nacional, cuando tiene la oportunidad de elegir un capricho gastronómico, el sushi tradicional es el verdadero plato que conquista su paladar.

A sus 71 años, Bertín Osborne demuestra que no hay edad para reinventarse.

Con una copa de vino matutina, un control estricto de sus cenas y una debilidad por la gastronomía asiática, el cantante ha encontrado la fórmula del éxito para lucir y sentirse mejor que nunca.