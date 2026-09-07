El refugio de Niña Pastori: una ciudad de más de 89.000 habitantes, castillo del siglo XIII y una casa con jardín y piscina

El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, se ha consolidado como el santuario personal de Niña Pastori.

En esta histórica localidad de 89.500 habitantes, la reconocida artista de 48 años ha hallado el remanso de paz necesario para alejarse de los focos de las giras y encontrar la inspiración, rodeada por la brisa atlántica y la arraigada tradición de la zona.

Históricamente denominada la "Ciudad de los Cien Palacios", la villa marinera exhibe un imponente legado arquitectónico fruto de su esplendor en la época del comercio con América.

El gran protagonista es el Castillo de San Marcos, una iglesia-fortaleza del siglo XIII construida por orden de Alfonso X El Sabio sobre los restos de una antigua mezquita árabe, de la que aún conserva elementos.

Esta riqueza patrimonial se completa en sus calles con majestuosos edificios barrocos y neoclásicos, como el Palacio de Araníbar y la Casa de los Leones, custodiadas por la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, de estilo gótico.

Puerto de Santa María, en Cádiz. iStock

El encanto del municipio también reside en su privilegiado entorno natural.

Cuenta con 16 kilómetros de playas de arena dorada que se adaptan a todos los gustos, desde opciones extensas y familiares como Valdegrana y La Puntilla, hasta enclaves ideales para los amantes del kitesurf y el windsurf en los acantilados de Vistahermosa y Las Redes.

Dónde vive la Niña Pastori

Asimismo, el Parque Natural de los Toruños ofrece un vasto humedal protegido, fantástico para disfrutar del senderismo o realizar rutas en kayak.

La cultura del vino y la alta gastronomía son otros pilares indiscutibles de la vida portuense.

Como parte clave del Marco de Jerez, la ciudad acoge icónicas "bodegas catedral" como Osborne y Caballero, donde se puede descubrir la magia del vino fino.

A nivel culinario, la ciudad brilla con los productos del mar: desde el marisco de míticos cocederos como Romerijo y los cartuchos de pescaíto frito, hasta la vanguardia de Aponiente, el laureado restaurante con tres estrellas Michelin del chef Ángel León.

El broche de oro a la jornada lo ponen los atardeceres desde el puerto deportivo Puerto Sherry.

En este rincón gaditano, la cantante ha establecido su hogar familiar en un moderno y espectacular chalet donde reside junto a su marido, Julio Jiménez 'Chaboli', y sus dos hijas.

La vivienda se alza sobre una amplia parcela que garantiza su privacidad y cuenta con un llamativo diseño de estilo industrial, caracterizado por techos muy altos, grandes cristaleras y paredes en las que el ladrillo visto y el cemento toman el protagonismo.

El corazón de la casa es un gran salón diáfano y luminoso en el que destacan un piano y un enorme sofá capitoné de terciopelo en color mostaza.

Esta cuidada decoración interior, donde también resaltan los detalles en metal y madera, fluye directamente hacia un jardín exterior de alma mediterránea y corte minimalista.

Este oasis personal está presidido por una gran piscina rectangular y zonas de descanso al aire libre, ofreciendo a la cantante el refugio perfecto para relajarse y desconectar del ritmo frenético de la vida pública y los escenarios.