Nieves Herrero, 69 años: "Me levanto a las 7 de la mañana y desayuno kiwi, cereales de avena con nueces y mango"

Si hay algo que caracteriza a Nieves Herrero, una de las figuras más ilustres y queridas del periodismo español, es su incombustible vitalidad.

A punto de adentrarse en su séptima década de vida, la comunicadora luce un aspecto envidiable que genera la misma pregunta entre sus seguidores.

Lejos de las dietas milagro, la presentadora basa su día a día en la disciplina, una alimentación muy cuidada y un estilo de vida donde el deporte es innegociable.

Para que los días le cundan, la madrugadora periodista tiene una rutina de vigilia muy estricta.

Su despertador suena siempre entre las 7:00 y las 7:45 de la mañana.

Su primera acción del día es inamovible para ella: beber un vaso de agua con ozono en ayunas.

A continuación, prepara una primera comida del día cargada de vitaminas y energía: "Me tomo un kiwi, cereales de avena con nueces y trozos de mango o de frutas secadas, como arándanos", confesó recientemente en una entrevista.

La rutina de Nieves Herrero

Además, complementa este bol con un puñado de nueces de Brasil, conocidas por su alto valor nutricional.

A pesar de su intensa actividad profesional en los medios, la periodista no concibe su jornada sin hacer ejercicio.

Su mañana arranca pedaleando en su bicicleta estática mientras prepara y monta su programa de radio, un momento de concentración en el que puede pasarse hasta una hora entera sin darse cuenta.

Pero el ejercicio no acaba ahí. Nieves camina entre uno y dos kilómetros y medio cada día. Por la noche, si su agenda de actos y presentaciones se lo permite, acude al gimnasio sobre las 20:00 o 20:30 horas para realizar clases de Pilates, estiramientos o trabajo de fuerza en máquinas para tonificar.

Como complemento perfecto, tres días a la semana acude a la piscina a nadar, una práctica que le fascina y le relaja desde niña, y que sustituyó a las artes marciales tras sufrir una fractura de fémur.

En cuanto a su dieta, Herrero asegura no ser muy carnívora, apostando fuertemente por los vegetales y comer muchísimo pescado.

Su alimento estrella indiscutible es el brócoli, el cual toma a diario en sus cenas, ya sea al natural o en forma de caldo si no dispone de él.

Considera que este vegetal, junto a la coliflor, es fundamental por sus múltiples propiedades y beneficios saludables.

Finalmente, para mantener un rostro sin arrugas, la presentadora confía ciegamente en las leches limpiadoras, los tónicos, la protección solar extrema y las cremas nutritivas.

No obstante, confiesa que su verdadero "seguro antiarrugas" fue el acné juvenil que padeció; su madre siempre le advertía que tener la piel grasa la protegería del envejecimiento en el futuro, algo que ha resultado ser cierto.

Todo esto, sumado a las técnicas de respiración aprendidas del yoga para dominar el estrés y a las escapadas a su refugio en El Rompido (Huelva) para disfrutar de su familia y nietos, conforman la receta del éxito de Nieves Herrero para detener el reloj.