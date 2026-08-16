El Gran Wyoming, 71 años: "Estudié la carrera de Medicina y de suplente cobraba igual que el médico, no como ahora"

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española, El Gran Wyoming tuvo una trayectoria muy diferente. Antes de dedicarse por completo al mundo del espectáculo, estudió Medicina y llegó a ejercer durante un breve periodo como médico suplente.

Una etapa que hoy recuerda con cierta sorpresa al compararla con la situación laboral de los jóvenes.

"Terminé la carrera de Medicina y trabajé muy poco tiempo de suplente. Yo cobraba lo mismo que el médico que tenía 60 años, mientras yo tenía 26 años cuando finalicé la carrera", explicó en el programa Usted está aquí. Una experiencia que, según cuenta, refleja una forma de entender el acceso al mercado laboral muy diferente al actual.

El Gran Wyoming en una imagen de archivo. Atresmedia

Pero detrás de su llegada a la universidad también había una historia familiar marcada por el valor que sus padres concedían a la educación.

"Yo era de clase media y estudié porque en mi entorno social mi madre era farmacéutica y mi padre funcionario. Para ellos que sus hijos pisaran la universidad era una subida en el escalafón brutal. Hay un antes y un después", reveló en Palo y astilla, programa presentado por Mamen Mendizábal.

El presentador explica que esa mentalidad estaba estrechamente relacionada con la generación de sus padres y con las enormes dificultades educativas que habían vivido. "La población en los años 30 era casi analfabeta, esto lo vivieron mis padres. Que su hijo pisara la universidad era ya casi un logro y proyectaban eso".

En su familia, además, la farmacia estaba muy presente. "Mis dos hermanos mayores estudiaron Farmacia, yo fui el tercero y estudié Medicina porque yo me había criado en el mostrador", explicó. Su infancia estuvo así vinculada al negocio familiar y al contacto cotidiano con el mundo sanitario.

EL Gran Wyoming dando una charla en un acto. Lorena Sopêna Europa Press

Tras terminar sus estudios, comenzó a trabajar como médico suplente con 26 años, en unas condiciones que hoy utiliza como ejemplo para explicar cómo ha cambiado el acceso al mercado laboral.

"Antes entrabas al mundo laboral como ciudadano de pleno derecho. Ahora alguien ha inventado que a los jóvenes no se les paga", afirmó en la entrevista de laSexta.

Wyoming también ha reflexionado sobre cómo han cambiado las condiciones de quienes comienzan su trayectoria profesional. "Lo que he vivido es algo que no termino de entender. La gente que se incorpora al mundo laboral ha perdido un porcentaje importante de su condición de ciudadano", señaló.