Pedro Almodóvar, 76 años: "'Kika' es una de esas películas que no me salieron bien. Yo no la he vuelto a ver"

Pedro Almodóvar es historia viva del séptimo arte. A sus 76 años, el director de clásicos como Todo sobre mi madre o Hable con ella se encuentra en un momento de madurez absoluta en el que no tiene reparos en echar la vista atrás y analizar su extensa filmografía con una honestidad brutal.

Recientemente, el oscarizado director ha echado la vista atrás para sincerarse sobre uno de los mayores tropiezos de su filmografía y ha recordado, con profunda tristeza, la trágica pérdida de Verónica Forqué, musa fundamental de aquella y otras de sus grandes obras.

En una época en la que Pedro Almodóvar encadenaba éxitos comerciales y el aplauso generalizado de la crítica tras coronarse en la década de los ochenta, el estreno de Kika (1993) supuso un bache creativo que el propio autor sigue reconociendo a día de hoy.

Protagonizada por Verónica Forqué, Peter Coyote y Victoria Abril, la cinta intentaba llevar al límite su característico sello de humor negro, estética estridente y sátira social.

En aquel momento, su objetivo pasaba por hacer una crítica feroz y ácida a la emergente televisión basura, representada en el implacable personajes de Andrea Caracortada.

Pese a contar con un espectacular vestuario y un reparto estelar, el resultado no terminó de cuajar.

El cineasta, a sus 76 años, admitió sin tapujos su distanciamiento con el filme durante una reciente entrevista retrospectiva.

"Es una de esas películas que no me salieron bien. Hay gente joven que me dice que se ve ahora mejor. Yo no la he vuelto a ver", confesó el director en televisión.

El peso de la mezcla de géneros (que intentaba aunar el tono desenfadado y naíf de su protagonista principal con un oscuro thriller sobre asesinatos y violencia) terminó desestabilizando el conjunto de la obra.

Con el tiempo, Almodóvar ha preferido dejar esa película aparcada y centrarse en las joyas que han definido su aclamada madurez cinematográfica.

Pero hablar de Kika es hablar, de manera ineludible, de la desaparecida Verónica Forqué, quien paradójicamente brilló con tanta fuerza que se alzó con el aplauso unánime por encarnar a la optimista protagonista de la película.

Almodóvar habla sobre sus fracasos en el cine

"Verónica está maravillosa y todo lo que es la primera mitad de la película, hasta que Rossy se va, creo que funciona muy bien. Después, cuando intento mezclar géneros, ahí no me salió tan bien", reflexionó.

La trágica muerte de la intérprete sigue siendo una herida abierta y muy dolorosa para la industria cinematográfica española y, muy especialmente, para el propio Almodóvar, quien forjó una alianza inolvidable dirigiéndola en tres películas a lo largo de su carrera.

Abordando la terrible decisión que tomó la actriz en sus últimos días, el director reconoció estar profundamente desconcertado por el cambio radical que percibió en ella durante su última etapa pública en la pequeña pantalla.

"Nunca lo he entendido. Hice tres películas con ella, la conocía muchísimo y la vi en sus dos últimas apariciones en MasterChef, y no la reconocí", reveló visiblemente afectado.

La imagen que Verónica proyectó en aquel programa de entretenimiento chocaba de frente con el recuerdo imborrable que el manchego guardaba de su gran amiga y colaboradora.

"No era la persona con la que yo había trabajado. Era otra", sentenció Almodóvar con enorme pesar.

Con estas contundentes y emotivas palabras, el cineasta no solo se reconcilia con su propio pasado asumiendo sus errores artísticos, sino que reivindica la luz, el inmenso talento y la pura brillantez que Forqué regalaba en los rodajes cuando se encontraba en la cima absoluta de la comedia española.