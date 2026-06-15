El pueblo de Pablo Chiapella para disfrutar del verano: 1.600 habitantes, 8 km de arena fina y castillo del siglo XVIII

Cuando las cámaras de La que se avecina se apagan, el incombustible Amador Rivas desaparece para dar paso al verdadero Pablo Chiapella. El actor manchego, acostumbrado al frenesí de los rodajes y a la intensa vida en la capital, necesita un lugar donde el reloj se detenga. Y lo ha encontrado a orillas del Mediterráneo.

Lejos de los destinos masificados y del postureo que persiguen otras estrellas de la televisión, Chiapella ha elegido un enclave donde prima la discreción. Un remanso de paz en la Comunidad Valenciana que le permite disfrutar del anonimato junto a su mujer, Natalia Puente, y su hija Valentina.

Hablamos de Moraira, una auténtica joya escondida en la comarca alicantina de la Marina Alta. Este pintoresco antiguo barrio de pescadores (perteneciente al municipio de Teulada) mantiene un censo que ronda los 1.600 habitantes durante el invierno.

Es el secreto mejor guardado de quienes buscan el lujo silencioso y huir del asedio de los focos.

Lo que enamoró al intérprete albaceteño de este rincón levantino no es ningún misterio. Moraira presume de 8 kilómetros de costa ininterrumpida. Una sucesión de calas secretas y playas de arena fina y dorada, como la codiciada playa de L'Ampolla o la bellísima bahía de El Portet, donde las aguas cristalinas invitan a la desconexión total.

Castillo de Moreira

De hecho, el propio Chiapella ha confesado en televisión su pasión por el mar. En estas aguas, el actor cambia los guiones por el neopreno. Es un reconocido aficionado al buceo y confiesa manejarse a la perfección en el entorno marino, habiendo encontrado en este litoral su hábitat natural para escapar del asfalto madrileño.

Pero el encanto de Moraira no se limita a sus baños de sol. El paisaje de la localidad está presidido por el majestuoso Castillo de Moraira, una imponente fortificación de piedra del siglo XVIII.

Construido en su día a pie de playa para defender la costa de los constantes ataques piratas, hoy se erige como el símbolo indiscutible del municipio, regalando a los visitantes unas vistas panorámicas que quitan el hipo.

En este entorno de postal, la rutina vacacional de la familia Chiapella está marcada por los pequeños placeres. Paseos matutinos por el puerto deportivo, compras en los comercios locales sin el agobio de los paparazzi y, por supuesto, largas sobremesas en chiringuitos donde no falta el buen arroz de la zona.

Playa del Portet

El actor se ha convertido en un vecino más. Quienes coinciden con él por las callejuelas de la localidad destacan siempre su cercanía y simpatía, muy alejado del divismo típico de otras celebrities.

Moraira representa a la perfección esa costa sosegada que atrapa a nuestros famosos. Un paraíso terrenal donde la historia, encarnada en su castillo centenario, abraza a una bahía privilegiada. El destino ideal para recargar pilas antes de que el director vuelva a gritar "acción".