Parece Francia, pero es España: 236 habitantes, villa medieval y declarada Conjunto Histórico con casas de madera y flores

Mogarraz es un municipio y localidad española de la provincia de Salamanca. Imagen de archivo

Cada rincón mira con atención cada paso que das. No es que esté lleno de cámaras, pero sí de vecinos que observan cómo contemplas su preciado lugar de origen.

Enclavado en la Sierra de Francia, como un pequeño tesoro de piedra y memoria, este pueblo parece suspendido en el tiempo, donde cada fachada guarda un rostro y cada calle una historia.

Se trata de Mogarraz, un rincón con identidad donde la identidad de sus habitantes se convierte en parte del paisaje, ofreciendo una experiencia tan auténtica como profundamente evocadora.

Mogarraz, el pueblo de los orfebres. Imagen de archivo

Ubicado en Salamanca, es uno de los tesoros mejor guardados de Castilla y León. No solo destaca por su arquitectura tradicional, sino también por ser un auténtico museo vivo que cautiva a todo aquel que lo visita.

Tanto es así que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, forma parte de los Pueblos Más Bonitos de España y está consolidado como uno de los destinos imprescindibles para los amantes de la historia y el arte.

Recorrer Mogarraz es trasladarse en el tiempo. Sus estrechas calles empedradas están flanqueadas por casas de arquitectura serrana, una construcción técnica donde la piedra de granito en la base se combina con entramados de madera y adobe en las plantas superiores. Destacan también sus balconadas, adornadas con macetas y flores coloridas, lo que añade un contraste cromático vibrante sobre las fachadas.

Para conocer realmente este enclave tendrás que detenerte en sus puntos de interés. No solo son monumentos, sino espacios que resumen la identidad, la fe y la memoria de sus habitantes.

Mogarraz, el "pueblo de las mil caras", en Salamanca.

-Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves: Este templo del siglo XVI es el corazón espiritual de la villa. Lo que realmente fascina a sus visitantes es su torre campanario exenta; su ubicación separada del resto del edificio no es fruto del azar, el objetivo era que funcionara también como torre de vigilancia y defensa.

-Ermita del Humilladero: Situada a la entrada, esta pequeña joya del siglo XIII es uno de los edificios más antiguos que se conservan.

-Cruz de los judíos: Junto a la ermita, este monumento del siglo XVII es un elemento icónico de la Sierra de Francia. Su decoración, que incluye calaveras y otros elementos de la iconografía de la época, actúa como un recordatorio del peso de la historia de la Inquisición y de la población conversa.

La Villa de las Mil Caras

Lo que realmente distingue a Mogarraz de cualquier otro pueblo es su singular proyecto artístico. Impulsado por el artista local Lorenzo Maíllo, las fachadas de las casas actúan hoy como lienzos permanentes que exhiben más de 800 retratos de sus habitantes, basados en fotografías de identidad de los años 60.

Esta intervención, que comenzó como una exposición temporal, se ha convertido en una seña de identidad que transforma un paseo cotidiano en una experiencia inmersiva.

El origen de esta idea surgió en 1967, cuando la mayoría de los vecinos del pueblo necesitaron renovar la foto para el DNI. Muchos de ellos nunca antes habían salido de la sierra.

En aquel entonces, un vecino llamado Alejandro Martín improvisó un estudio fotográfico en plena calle utilizando una sábana blanca como fondo. Décadas más tarde, Florencio Maíllo recuperó los negativos para plasmar los rostros en chapas metálicas y devolver a los vecinos a sus calles.

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Más allá de sus calles, Mogarraz es el punto de partida perfecto para explorar el Parque Nacional de Las Batuecas. Los amantes del senderismo pueden disfrutar de rutas como el "Camino del Agua", un sendero de nueve kilómetros que une arte y naturaleza.

Así, este pueblo se presenta como la combinación perfecta entre historia, arte contemporáneo y una naturaleza virgen perfecta para recorrer a pie.