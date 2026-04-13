El pueblo español Patrimonio de la Humanidad: 286 habitantes, iglesias del siglo XII e impresionantes lagos glaciares

El frío y el silencio acompañan cada paso. En lo alto de la montaña, el sonido del aire y la luz del sol reflejada en la piedra antigua lo envuelven todo.

La sensación es heladora, pero también acogedora, como si el paisaje invitara a detenerse y escuchar. Un pequeño pueblo donde el tiempo parece quedarse suspendido entre tejados de pizarra, prados abiertos y el aire limpio del Pirineo.

Ese lugar es Taüll, donde cada rincón transmite calma y autenticidad. No hay prisas, solo el ritmo pausado de la montaña y la presencia discreta de la historia.

El pueblo de Boi-Taüll, montañas de los Pirineos durante el invierno, con casas de piedra y nubes iStock

Este encantador pueblo de montaña en el Vall de Boí, en los Pirineos catalanes, es conocido por su arquitectura románica medieval y su entorno natural espectacular.

Con apenas unos 250-300 habitantes y a unos 1.500 metros de altitud, destaca por sus casas de piedra, calles empedradas y tejados de pizarra que evocan la Catalunya románica del siglo XII.

El mayor tesoro de este enclave son sus iglesias románicas, parte del conjunto del Valle de Boí declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000.

Estas joyas representan el mejor ejemplo de arquitectura románica catalana con plantas basilicales, ábsides y pinturas murales originales.

Fotografía de la iglesia de Sant Climent de Taüll, en Lleida, Cataluña. iStock

Sant Climent de Taüll es la iglesia más emblemática, con su imponente torre campanario de siete pisos ligeramente inclinada y su planta de tres naves.

Fue construida sobre un templo del siglo XI y albergaba en su interior una de las cimas de la iconografía cristiana: el Cristo en Majestad. Esta imponente pintura mural es una obra maestra del siglo XII que, por su fuerza y relieve, parece "salir" del ábside.

Representa al Pantocrátor dentro de una mandorla mística, simbolizando el Juicio Final y su dominio universal. Hoy en día, el fresco se exhibe en el Museo Nacional de Artes de Cataluña.

'Cristo en Majestad' Wikipedia

Su otra iglesia que destaca es Santa María de Taüll. Ubicada en el corazón del pueblo, comparte estilo con Sant Climent. Actualmente está en reformas exteriores, pero vale la pena visitar su fachada para ver cómo se integra en las calles empedradas.

Taüll también destaca por ser un enclave perfecto para esquiar. La estación Boi Taüll Resort se encuentra a unos 5-10 minutos del pueblo y ofrece 50 kilómetros de pistas ideales para disfrutar en familia o con amigos y lejos de las masificaciones.

Este territorio también es la puerta de entrada al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, hogar de más de 200 lagos glaciares formados por la erosión en valles en U durante la última glaciación.

Desde aquí puedes visitar lagos como el Estany de Sant Maurici, el más emblemático con aguas turquesas, el Estanys del Pessól, con un sendero exigente y el Lago de Llong y Sant Nicolau, ideal para visitarlo en familia.