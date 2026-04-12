Este pueblo medieval es perfecto para una escapada: a 20 km de la frontera con España y con un acueducto del siglo XVI

La ciudad conocida como 'la reina de la frontera' por su forma estrellada iStock

Llevas tiempo pensando en desconectar de la rutina, en hacer una pausa y volver a conectar contigo mismo. Mucho tiempo prometiéndote un respiro que nunca llega.

A veces solo hace falta cruzar una frontera, cambiar de paisaje y dejar que la historia, la calma y la gastronomía hagan el resto.

Ese lugar existe y está muy cerca. Un destino donde caminar sin prisa entre murallas, contemplar horizontes abiertos y terminar el día disfrutando de la cocina tradicional.

Hablamos de Elvas, una ciudad fronteriza portuguesa situada a apenas unos kilómetros de España, muy cerca de Badajoz.

Conocida como la "Reina de la Frontera", Elvas es mundialmente famosa por albergar el conjunto de fortificaciones abaluartadas más grande del mundo.

Elvas iStock

Su impresionante sistema defensivo en forma de estrella, diseñado para resistir asedios, le valió la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012.

Un entramado de murallas, baluartes y fosos que rodea la ciudad y que hoy se puede recorrer como un auténtico paseo panorámico sobre la historia.

El origen de la ciudad se remonta a época romana, cuando fue conocida como Alpesa. Más tarde pasaría por manos visigodas y musulmanas, que reforzaron sus defensas y la llamaron Al-Bash.

Fue conquistada definitivamente por Portugal en 1226 y, desde entonces, se convirtió en uno de los enclaves estratégicos más importantes de la frontera, escenario de numerosos asedios, como la batalla de las Líneas de Elvas en 1659, clave para la independencia portuguesa frente a España.

El conjunto fortificado alcanza cerca de 10 kilómetros de perímetro y cuenta con siete baluartes principales, además de fortines exteriores.

Dentro de las murallas, el casco histórico conserva su esencia con calles empedradas, plazas tranquilas y edificios históricos.

La Plaza de la República es el corazón de la ciudad, donde se encuentra la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo manuelino con influencias góticas y detalles moriscos.

Muy cerca aparecen fuentes históricas, arcos monumentales y casas blancas que refuerzan el carácter alentejano del lugar.

Su gran símbolo

Uno de los grandes símbolos de la ciudad es el Acueducto de Amoreira, una impresionante obra de ingeniería hidráulica del siglo XVI.

Tiene más de 8 kilómetros de longitud y alrededor de 843 arcos distribuidos en varios niveles, alcanzando hasta 30 metros de altura en algunos tramos. Durante siglos abasteció de agua a la ciudad y hoy forma una de las estampas más reconocibles del paisaje.

El Acueducto de Amoreira en la ciudad de Elvas en Alentejo, Portugal. iStock

El conjunto se completa con el castillo medieval, reconstruido sobre una antigua fortaleza islámica, desde donde se obtienen vistas panorámicas del Alentejo.

Perfecto para una escapada

Situada a apenas 15 o 20 kilómetros de Badajoz, Elvas es una escapada perfecta para una excursión de un día desde España.

En coche, el trayecto apenas supera los 20 minutos, lo que la convierte en uno de los destinos portugueses más accesibles para una escapada tranquila.

Pero la visita no está completa sin su gastronomía. No te vayas sin probar el bacalao dorado, las migas alentejanas o la tradicional sericaia, un postre típico que se sirve acompañado de las famosas ciruelas de Elvas con denominación de origen.

Sabores sencillos, tradicionales y perfectos para terminar una escapada pensada, precisamente, para desconectar y disfrutar sin prisas.