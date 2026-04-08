La 'Reina de la Ketamina', condenada a 15 años de prisión por suministrar la dosis que mató al actor Matthew Perry

La mujer conocida como la "Reina de la Ketamina", culpable de traficar el anestésico que provocó la muerte de Matthew Perry en 2023, ha sido sentenciada este miércoles a 15 años de prisión.

Jasveen Sangha, quien admitió haber dirigido un "almacén" de narcóticos ilegales desde su casa en el distrito de North Hollywood de Los Ángeles, se declaró culpable en septiembre de cinco cargos de delitos graves relacionados con las drogas, derivados de la muerte de Perry en 2023.

La mujer, de 42 años y con doble nacionalidad estadounidense y británica, se enfrentaba a una pena de hasta 65 años de prisión.

Sin embargo, la jueza federal Sherilyn Garnett le impuso una condena de 15 años, más severa que las aplicadas a cualquiera de sus cuatro coacusados en el caso, entre ellos dos médicos.

Los fiscales federales habían recomendado una pena de 15 años de prisión. Por su parte, la defensa había instado al juez a limitar la condena de Sangha al tiempo ya cumplido, ya que permanecía en prisión desde agosto de 2024.

Causa de la muerte

Matthew Perry fue encontrado por su asistente personal, que vivía con él, flotando boca abajo e inerte en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. Tenía 54 años.

El informe de la autopsia concluyó que el actor murió a causa de los "efectos agudos de la ketamina", que, combinados con otros factores, provocaron que el actor perdiera el conocimiento y se ahogara.

La ketamina es un anestésico potente pero de acción corta, con propiedades alucinógenas, que a veces se prescribe para tratar la depresión y otros trastornos psicológicos. También ha ganado popularidad por su consumo indebido como droga recreativa ilícita.

Perry había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias que coincidieron con el apogeo de su fama interpretando al sarcástico pero encantador Chandler Bing en la exitosa comedia televisiva de NBC de la década de 1990, "Friends".

Su muerte se produjo un año después de la publicación de las memorias de Perry, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (Amigos, amantes y la gran cosa terrible), que narraban sus episodios de adicción a los analgésicos recetados y al alcohol, los cuales, según escribió, estuvieron a punto de acabar con su vida en más de una ocasión.

Problemas de adicción

En los meses previos a su muerte, el actor afirmó haber recuperado la sobriedad. Sin embargo, según las autoridades federales, Perry había estado recibiendo infusiones de ketamina bajo supervisión médica para tratar la depresión y la ansiedad en una clínica donde se volvió adicto a la droga.

Cuando los médicos de ese centro se negaron a aumentar su dosis, recurrió a proveedores sin escrúpulos dispuestos a explotar su dependencia a las drogas para su propio beneficio económico, según informaron las autoridades.

En cuestión de semanas, falleció por una sobredosis de ketamina suministrada por Sangha, conocida entre sus clientes callejeros como la "Reina de la Ketamina". Sangha reconoció haber vendido un total de 51 viales de ketamina a un intermediario, Erik Fleming, quien a su vez vendió las dosis a Perry a través del asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa.

Según los fiscales, fue Iwamasa quien posteriormente inyectó a Perry al menos tres dosis de ketamina procedentes de los viales que Sangha le había suministrado, lo que provocó la muerte del actor.

Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Sangha se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas, además de tres cargos de distribución ilegal de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en la muerte de una persona.

Sangha admitió entonces que sabía que los viales que le vendió a Fleming estaban destinados a Perry. También admitió haber vendido ketamina a una persona en agosto de 2019, quien falleció horas después por una sobredosis.

Fleming, Iwamasa y los dos médicos acusados en el caso, Mark Chavez y Salvador Plasencia, se han declarado culpables de delitos federales relacionados con las drogas.