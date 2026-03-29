Carla Barber: "Facturo 11,5 millones de euros con mis empresas, pero en España a la gente le pica que te vaya bien"

Carla Barber (35 años), médico estético y empresaria, ha puesto cifras por primera vez a su emporio en el pódcast Búscate la vida, presentado por el multimillonario José Elías y el emprendedor y creador de contenido Eric Ponce.

"Facturamos, facturamos mucho y tenemos una venta bastante buena", arranca la canaria antes de dar un dato muy revelador sobre sus ingresos anuales.

A la pregunta de si se atrevía a decir cuánto factura, Barber responde sin rodeos: "Lo que facturo… 11 millones y medio".

Los excelentes beneficios de sus negocios

La doctora, que encabeza la red de Clínicas Barber -con centros de medicina estética en Madrid, Las Palmas, Valencia, Bilbao y otras ciudades- y la firma de cosmética médica Secrets by Carla Barber, explicó que esa facturación procede de varias sociedades con márgenes muy altos.

"¿Y el EBITDA?", le preguntan en el programa. "Más de un… 34%. Tengo distintas empresas." Hay una empresa que tiene más de un 50, otra tiene 40 y pico, otra tiene, ¿sabes?", detalla, reivindicando la rentabilidad de su modelo basado en tratamientos médicos mínimamente invasivos, aparatología de última generación y la venta online de cosmética de lujo.

El EBITDA es un indicador financiero que mide el beneficio operativo bruto de una empresa, es decir, lo que gana solo con su actividad normal antes de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

Sus siglas vienen del inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization y sirve para ver de forma rápida si el negocio es rentable y qué margen genera su actividad principal, sin que distorsionen los resultados la financiación, la fiscalidad o ajustes contables.

No hay un número 'mágico', porque depende del sector, pero sí hay rangos orientativos de margen EBITDA. Así, por encima del 10% se considera normal en sectores muy competitivos o de márgenes ajustados. Por encima del 20% suele verse como muy bueno.

Y a partir del 30% se considera excelente y propio de negocios con fuerte poder de precios, costes muy controlados o modelos muy escalables.

Carla Barber, en una imagen de sus redes sociales.

"En España no se valora el esfuerzo"

Cabe recordar que Barber no llegó a la popularidad desde los despachos, sino desde los certámenes de belleza y la televisión. Licenciada en Medicina y especializada en medicina estética, se dio a conocer como modelo al quedar séptima en Miss Mundo 2011 representando a España, y en 2015 se coronó como Miss Universo España, título que la situó en el escaparate mediático.

Un año después dio el salto definitivo a la fama con su participación en Supervivientes 2016, donde se presentó como "una joven médico que ha aprovechado todas las oportunidades que le ha dado la vida" y se mantuvo en Honduras 68 días antes de ser expulsada.

Desde entonces ha centrado su actividad en la medicina estética y en su marca personal en redes, donde muestra su trabajo en antienvejecimiento, rellenos faciales y remodelación sin cirugía siguiendo su propio "método de los 3 puntos".

En Búscate la vida, la cirujana también se detiene en la incomodidad que, según ella, generan estas cifras en España.

Cuando le preguntan si le choca decir en público lo que gana, responde: "No, no me choca. Lo que pasa que en España, lamentablemente, no puedes hablar abiertamente de esto porque a la gente le pica que a alguien le vaya bien. Es una cosa muy rara".

Y añade una comparación que ha levantado debate: "Yo siempre lo pienso y digo: si hubiera nacido en Estados Unidos, en lugar de 11, a lo mejor estaría facturando 111. Pero España me flipa. Creo que es el mejor, el mejor país del mundo, en cuanto a país. Aunque la situación actual no me agrada mucho".

En la conversación, Barber lamenta ciertos juicios de la sociedad: "Me da pena que la sociedad no valore el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo, porque yo creo que es lo que realmente hace que uno se sienta bien".