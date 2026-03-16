El descuido de Gwyneth Paltrow en los Premios Oscar 2026 con su vestido: así ha sido el momento más comentado

La alfombra roja de la 98ª edición de los Premios Oscar ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo el escaparate más influyente del glamour internacional.

Entre las apariciones más comentadas de la noche destaca la de Gwyneth Paltrow, quien ha vuelto a la gala con un estilismo sofisticado y contemporáneo que, además de atraer elogios de la crítica de moda, ha terminado protagonizando uno de los momentos más virales de la velada.

La actriz estadounidense, ganadora del Oscar en 1999 por Shakespeare in Love, ha acudido a la ceremonia como presentadora de uno de los premios de la noche, una tradición habitual en la que la Academia invita a intérpretes consagrados para entregar las estatuillas a los nuevos galardonados.

Gwyneth Paltrow llega a la 98ª ceremonia anual de los Oscar. EFE.

Para su esperado regreso, Paltrow ha apostado por la alta costura de Giorgio Armani Privé. El diseño, confeccionado en seda marfil y hecho a medida, presentaba una elegante silueta columna y escote palabra de honor.

Sin embargo, lo que realmente definía el vestido eran sus aberturas laterales, que dejaban entrever unos pantalones de tul en tono nude decorados con delicados cristales.

Gwyneth Paltrow está revolucionando internet tras sufrir un vergonzoso percance con su vestuario en los Oscar.



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La pieza combinaba minimalismo y modernidad, una mezcla que encaja perfectamente con el estilo refinado que la actriz ha cultivado a lo largo de los años.

Para completar el conjunto, ha elegido joyas de Tiffany & Co.: un collar de platino y oro amarillo con diamantes ovales “Fancy Vivid Yellow”, pendientes de platino con diamantes y un anillo a juego. En los pies, unos clásicos zapatos blancos de tacón. El resultado es uno de los looks más sofisticados de la noche y, al mismo tiempo, uno de los más comentados.

Más allá del impacto del diseño, un breve momento captado por las cámaras ha terminado convirtiéndose en uno de los episodios virales de la gala.

Durante su aparición por una de las escaleras del teatro, el movimiento del vestido y la abertura lateral han provocado un efecto visual inesperado: el tul translúcido del pantalón se ha confundido con el tono de su piel, dando la impresión de que el vestido dejaba ver más de lo previsto.

El instante ha durado apenas unos segundos, pero ha sido suficiente para que el clip comenzara a circular rápidamente en redes sociales.

Mientras algunos usuarios han reaccionado con humor al momento, otros han debatido si se trataba de un simple efecto óptico o de un pequeño percance de vestuario. En cualquier caso, la actriz ha continuado la velada con absoluta naturalidad, sin que el episodio empañara su elegante aparición.

Los ganadores de esta noche

En lo cinematográfico, la gala ha coronado como gran vencedora a Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se ha alzado con seis estatuillas, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Dirección.

Otros premios destacados han sido el de Mejor Actor para Michael B. Jordan por Los pecadores y el de Mejor Actriz para Jessie Buckley por Hamnet, en una edición marcada por la diversidad de géneros y propuestas cinematográficas.