Belén Rueda, actriz, 60 años: "No es fácil decir que no a unos Oscar, y menos después del recorrido que había tenido"

Belén Rueda (60), alto y claro: "No es fácil decir que no a unos Oscar, y menos después del recorrido que había tenido"

Belén Rueda explica por qué no fue a los premios Oscar tras la nominación de 'Mar adentro' con Javier Bardem y Alejandro Amenábar.

Belén Rueda, actriz española de enorme trayectoria en la industria cinematográfica, desvela finalmente por qué no fue a la gala de los Oscar de 2005 tras la nominación de 'Mar adentro' a Mejor película de habla no inglesa.

Según parece, asistir a unos premios de la Academia de Hollywood tiene ciertas limitaciones, y es que solamente pueden estar en la gala los nominados o responsables directos de las producciones que optan a meterse un prestigioso galardón en el bolsillo.

Para la producción de Alejandro Amenábar, Belén Rueda no recibió ninguna invitación mientras que Javier Bardem, protagonista del filme, sí. A pesar de que la actriz era coprotagonista y pilar de la historia, se quedó fuera porque había solamente unas invitaciones específicas.

Belén Rueda habla sobre su falta en los premios Oscar.

"Poco se habla"

"Todo ha evolucionado bastante. Cuando hay una nominación, hay X entradas", explica Belén Rueda en Al cielo con ella de La 2 de TVE. "Ya habíamos estado en Estados Unidos porque ibas haciendo promoción antes de que llegaran los Oscar", continúa.

"Pero, cuando llegaron las invitaciones, a Javier (Bardem) le dijeron 'solo hay una para ti'", añade, confirmando que desde la Academia solamente invitaron al protagonista de 'Mar adentro' a la popular gala de Hollywood.

"Había más, pero era para otra gente que tenía que ver con la producción, y entonces Javier dijo: 'Si no vais vosotras, no voy yo'. Y lo vimos en su casa. Ese señor es Javier Bardem. No es fácil decir que no a unos Oscar, después del recorrido que había tenido, y que lo ganó. Poco se habla", concluye durante su entrevista en el medio mencionado.

Hasta ahora eran pocos los que realmente conocían todos los detalles de la historia de 'Mar adentro' en los premios Oscar, pero gracias a Rueda todo queda claro y despejado, con un bonito gesto de Javier Bardem hacia sus compañeras de reparto.

A pesar de haber faltado a aquella edición, Belén Rueda sí ganó un premio Goya a Mejor actriz revelación por su papel de Julia en el filme de Amenábar, por lo que de un modo u otro su participación en el proyecto sí quedó reconocida, al menos por el cine español.

Actualmente, la artista continúa trabajando en la industria interpretativa, habiendo estrenado recientemente 'El vestido' en los cines y con producciones pendientes como 'En el círculo del asesino' y 'Cada día nace un listo' para este mismo 2026.