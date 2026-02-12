Miles de euros por hacer de arbusto para Bad Bunny: el salario de los figurantes en la Super Bowl por 70 h de trabajo

Bad Bunny hizo historia la pasada madrugada del domingo al cantar en el descanso de la Super Bowl y convertirse así en el primer artista latino e hispanohablante en lograrlo.

El artista puertorriqueño se presentó frente a una audiencia de más de 120 millones de personas con un espectáculo completamente en español.

Para honrar a sus raíces latinas, Bad Bunny convirtió el escenario del Levi's Stadium de Santa Clara (California) en su Puerto Rico natal: con casas boricuas, tiendas, bares y unos arbustos de caña de azúcar.

Se estima que el costo del espectáculo fue de entre unos 10 y 20 millones de dólares, donde contó con efectos, múltiples escenografías, luces, fuegos artificiales, bailarines y muchos figurantes.

De hecho, para agilizar el proceso de cambio de escenografía en los 13 minutos que dura el show, Bad Bunny contó con alrededor de 500 personas disfrazadas como arbustos.

Se estima que cerca de 40.000 personas aplicaron para este puesto, que escondía los detalles pero requería de una serie de requisitos: una determinada altura, poder soportar un peso de 18 kg y tener experiencia marchando en una banda.

Además, contaba con unas condiciones bastante jugosas para los participantes. La organización pagó a cada uno de estos trabajadores 18,70 dólares por hora (15,75 euros) que, teniendo en cuenta sus 70 horas de trabajo, les dio un salario de 1.300 dólares (1.100 euros).

Cabe mencionar que esas 70 horas de trabajo no fueron todas durante el show de la Super Bowl. Todos los figurantes tuvieron que atravesar diferentes pruebas de vestuario y ensayos previos al evento.

"Fue un acuerdo de confidencialidad muy serio", rememora Andrew Athias, uno de los famosos hombres-arbusto de la Super Bowl, a CNN. "Despidieron como a 40 personas por esto".

Incluso, pese a no llegar a conocer a Bad Bunny y ser atrezo de su espectáculo, Andrew quedó muy satisfecho con su trabajo: "Todos nos sentimos humanos. Nos sentimos como si fuésemos personas del mismo planeta".

Bad Bunny en la Super Bowl

El pasado 28 de septiembre, la NFL y Apple Music anunciaban que Bad Bunny sería el artista principal del show del descanso de la Super Bowl LX en el Levi's Stadium de California.

Si ya de por sí había expectación por ver su show por la fama y trayectoria del artista, Bad Bunny pasó a estar en boca de todos al ganar el premio a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, la primera vez que lo conseguía un proyecto completamente en español.

Así, cuando el partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots llegó a su descanso, Benito saltó sobre el escenario, acompañado de sus bailarines y decenas de hombres-arbusto, y se apoderó de los ojos del mundo durante unos minutos.

El artista interpretó algunas de sus canciones más conocidas como Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, EoO, Baile Inolvidable o DtMF.

Pero Benito no estuvo solo. Contó con la participación especial de Lady Gaga cantando una versión salsa de Die With a Smile y Ricky Martin en el tema Lo que le pasó a Hawaii.

Asimismo, lanzó un mensaje de unidad y resistencia entre los países del continente americano, en un discurso también inspirador para quienes le estaban viendo, mientras al final las pantallas del estadio proyectaban la frase: "Lo único más poderoso que el odio, es el amor".

La cifra oficial de audiencia en directo en TV en EE UU para el espectáculo fue de unos 128 millones de espectadores de media. El cuarto show de medio tiempo más visto de la historia de la Super Bowl.

A pesar de la gran acogida de la actuación del Conejo Malo, el show no gustó entre los sectores más conservadores de EE UU. El presidente Donald Trump lo catalogó como "absolutamente terrible" y "uno de los peores de la historia".

Entre televisión, repeticiones, redes sociales y plataformas, se estima que Bad Bunny generó alrededor de 4.000 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas a nivel global.