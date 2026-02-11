Pablo Chiapella (49), actor, envía un emotivo mensaje a su hija: "Que se equivoque, que sea feliz y que se respete"

Pablo Chiapella (49), actor, envía un emotivo mensaje a su hija: "Que se equivoque, que sea feliz pero que se respete"

Pablo Chiapella, actor conocido sobre todo por ser uno de los protagonistas de 'La que se avecina', envió un emotivo mensaje a su hija durante una de sus visitas a 'La Resistencia' de David Broncano junto a Ernesto Sevilla.

El artista, intérprete de Amador en la comedia de los hermanos Caballero, afirmó que estaba a favor de equivocarse en la vida, sobre todo cuando se es joven, para buscar la felicidad, pero siempre con algo claro: hay que respetarse y quererse por encima de todo lo demás.

"Hija mía, Valentina, este mensaje es para ti", arrancaba Chiapella. "Sé libre, diviértete. En casa siempre vas a tener un cocido para comer", continúa junto a su compañero en clave de humor.

"Yo soy de la política de que se tiene que divertir y que se equivoque. Lo que tiene que hacer es respetarse a sí misma, que se cuide, se quiera bien. Que se rodee de gente que la quiere y ya luego lo demás va rodado", afirmaba entre risas al lado de su amigo y el presentador del programa de RTVE.

Pablo Chiapella es actualmente uno de los actores más cotizados de España. Al actor, más allá de 'La que se avecina', se la ha podido ver en múltiples producciones como 'La Navidad está en tus manos' o 'El casoplón'.

Por supuesto, donde más brilla es en Contubernio 49 con los mencionados hermanos Caballero, pero sigue creciendo como artista tras darse a conocer con 'Aquí no hay quien viva' años atrás, serie que terminó a los pocos episodios de incorporarse por mala fortuna.

Próximamente, lo veremos en 'Olivia' de Flipy y David Troncoso junto a otras estrellas españolas de renombre como Fernando Tejero, Kira Miró o Enrique Villén de entre muchos otros. La serie en cuestión llegará este año al streaming, pero de momento no sabemos la fecha exacta de lanzamiento.