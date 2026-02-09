Bad Bunny (31) sobre su infancia y sus padres: "Mi madre era estricta con mis notas y mi padre siempre me hacía reír"
Bad Bunny habla sobre su infancia y confiesa que fue realmente feliz junto a su familia, mucho antes de hacerse famoso.
Más información: Confirmado: este es el dinero que ganará Bad Bunny por su histórico 'show' en el descanso de la Super Bowl 2026.
Bad Bunny, que acaba de arrasar en los Grammy ganando el premio 'Álbum del Año', ha marcado un antes y un después en la Super Bowl 2026 con su increíble espectáculo, que no ha dejado indiferente a nadie.
El artista, más conocido como Benito Antonio Martínez Ocasio, está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y, a diferencia de otros famosos y compañeros de profesión, ha confesado que siempre tuvo una infancia feliz junto a sus padres y el resto de su familia.
En una entrevista en 'The Zane Lowe Show', el compositor y cantante asegura que su infancia fue realmente bonita y que disfrutaba muchísimo pasando tiempo con su madre yendo de compras. Además, confirma que nunca quiso irse a Nueva York porque amaba, y ama, su hogar: Puerto Rico.
"Mi papá siempre estaba haciéndonos reír"
"Tuve una infancia muy bonita, creo. Viví con mis padres, con los dos. Gracias a Dios que todavía están vivos. Fui a la escuela pública, mi madre era muy estricta con mis notas y mi padre siempre estaba haciéndonos reír y haciendo chistes", comenta el artista en su charla con Zane Lowe.
"Podría decir que tuve una infancia muy feliz, muy familiar, siempre compartida con mis abuelos, con mis tíos, tías, mis primos...", continúa, pasando a confesar que no quería ir de pequeño a Nueva York porque tenía miedo de no volver a casa.
"Tenía 12 años y empecé a llorar, pero a llorar porque no quería irme. Decía: '¡No, no quiero irme!'. No quiero irme de aquí. Siempre quiero estar aquí, y mis padres se reían: '¡Este tío está loco! Vamos a volver, son sólo dos semanas."
Con todo, parece que Bad Bunny siempre ha tenido el apoyo de su familia y, a pesar de crecer en popularidad y fama viajando por todo el mundo y asentándose fuera de Puerto Rico, nunca ha dejado de querer su lugar de origen y jamás olvida sus orígenes y dónde creció.