Bad Bunny (31), sobre su infancia: “Mi madre es religiosa y desde pequeño me llevaban a la Iglesia, fui parte del coro"

Benito Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, se ha convertido en un verdadero ícono de la música tras ganar Mejor Álbum del año en los premios Grammy y presentar el show de medio tiempo del Super Bowl.

Lo cierto es que el cantante ha hecho historia por ser el primer artista hispanohablante con música en español que ha conseguido ambos reconocimientos.

Se sabe que los inicios de Bad Bunny son en la isla de Puerto Rico, sin embargo, lo que no se sabe es que sus inicios en la música fueron en el coro de niños de su parroquia.

La familia Martínez Ocasio

Benito Martínez Ocasio nació en Puerto Rico y es hijo de Tito Martínez y Lysaurie Ocasio. Además tiene dos hermanos: Bernie y Bysael.

La madre del cantante era profesora y su padre conductor de autobús y, según comentó en una entrevista con The New York Times trabajaban "para mantener" a la familia.

Lo cierto es que la familia de Bad Bunny es muy religiosa, una característica que ha marcado mucho su vida, incluso marcó sus inicios en la música.

"Mi madre es religiosa, católica, y desde pequeño me llevaban a la Iglesia, como siempre me ha gustado cantar, la gente de la Iglesia me invitó a ser parte del coro de niños", comentó el artista al medio The Fader.

A pesar de que se retiró a los 13 años del coro porque pensó que "ya estoy muy grande para estar aquí", lo cierto es que aprendió sobre diferentes tonos y estilos musicales.

Además de esto, el cantante explicó que pasó toda su infancia escuchando la música de sus padres que, en resumidas cuentas, era "todo salsa".

"Mi madre escuchaba baladas, merengue y el Top 40 de la radio", contó a GQ el artista, añadiendo que irónicamente sus padres no le permitían escuchar reguetón, por lo cual solía escuchar este género a escondidas.

"Lo único que me dejaban escuchar era Vico C, en ese momento era de calle, pero me dejaban escucharlo porque había empezado a hacer música más limpia, pero el primer artista original de verdad de calle que me dejaron escuchar fue Tego Calderón", confesó el cantante.

La madre de Benito: su mayor fan

Lysaurie Ocasio ha comentado en varias ocasiones el orgullo que siente por su hijo y ha escuchado todas sus canciones, aunque reveló que prefiere el álbum de Un Verano Sin Ti al de Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana.

Incluso en una entrevista con la revista Hola!, Bad Bunny comentó que en uno de sus conciertos en Nueva York estaba toda su familia apoyándolo agregando que, aunque tenga una agenda complicada, "siempre estoy en contacto con ellos, incluso cuando no puedo verlos".

"Mi mamá y mi papá aman mi música, siempre escuchan la radio esperando que suene una canción mía y cuando sale, suben el volumen y lo bajan cuando termina", comentó al medio anglosajón The Fader el artista.

Incluso, cuando salió su último álbum Debí Tirar Más Fotos, el artista publicó un mensaje que le envió su madre cuando escuchó su canción "PIToRRO DE COCO", que habla sobre las navidades puertorriqueñas: "Amo la música de mi infancia, lloro de alegría".

Debí Tirar Más Fotos

El último álbum del artista, Debí Tirar Más Fotos, se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial por ser una combinación de ritmos latinos, salsa, reguetón, house, plena y bomba, siendo estos dos últimos ritmos típicos de Puerto Rico.

Además de su pegajoso y bailable ritmo, el sexto álbum del artista habla sobre la historia de Puerto Rico, el colonialismo de Estados Unidos sobre la isla y el orgullo de ser latinoamericano.

Por otro lado, Bad Bunny no ha dudado en tomar una posición política frente al presidente estadounidense, Donald Trump.

Tanto en sus vídeos musicales, su discurso en los premios Grammy y en su show del Super Bowl, el artista puertorriqueño ha mostrado su rechazo a las políticas migratorias de Trump y las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).