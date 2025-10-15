Antonio Banderas, 65 años, sin rodeos sobre su patrimonio: "Invertí 2 millones en el teatro Soho y perdí 860.000 euros"

Antonio Banderas es mucho más que un galán de Hollywood. Detrás del brillo internacional, el actor malagueño ha construido un patrimonio impresionante gracias a décadas de éxitos en el cine, apuestas empresariales y una gran pasión por su tierra natal.

Pero lo más interesante de todo es cómo Banderas combina cifras millonarias con un genuino compromiso por "devolverle algo a su ciudad", como él mismo ha dicho en varias entrevistas.

El patrimonio de Antonio Banderas ronda los 50 millones de dólares, según las estimaciones de medios económicos y portales especializados.

Gran parte de esa fortuna viene de su larga carrera en la industria cinematográfica mundial, donde ha cobrado sueldos de superestrella: hasta 12 millones de dólares por películas como El cuerpo o 4 millones por Evita, compartiendo set con Madonna.

"Gracias al cine he conseguido cosas increíbles, pero desde hace un tiempo tengo otras prioridades", ha afirmado el propio actor de 65 años. Sin embargo, para Banderas el dinero no es solo cuestión de lujo o cifras en la cuenta bancaria.

"El dinero no siempre te da la libertad, a veces te pone más responsabilidades. Es cuestión de saber gestionarlo", ha confesado.

Y es precisamente esa visión la que lo llevó a apostar por uno de sus retos más grandes: el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga.

En 2018, Banderas invirtió dos millones de euros de su propio bolsillo para abrir un espacio teatral de primer nivel en Málaga.

La apuesta era arriesgada, pero lo hizo convencido de que "solo así se puede cambiar la cultura de una ciudad".

El propio actor explica: "Hace años invertí dos millones de euros en el teatro del Soho de Málaga y el balance de cuentas ha reflejado pérdidas de 860.000 euros en un solo ejercicio". El reto ha sido duro económicamente, pero no ha hecho temblar la convicción de Banderas.

Él mismo describe la iniciativa como un acto de "ensañamiento romántico": "Cuando he dicho que adquirir un teatro ha sido una forma de arruinarme romántica, estaba expresando con humor los esfuerzos que he llevado a cabo para levantar el proyecto del teatro en Málaga".

"Pero, afortunadamente, no se ajusta a mi realidad financiera", añade. A pesar de las pérdidas reconocidas, la inversión da trabajo a decenas de artistas y técnicos y ha traído a Málaga espectáculos de Broadway y producciones propias de gran calidad.

Además del teatro, Antonio Banderas ha invertido en hostelería y restauración en Málaga, un imperio valorado en unos seis millones de euros en los últimos años.

Las propiedades de Banderas

Es propietario de un apartamento de lujo en Nueva York comprado por 3,3 millones de dólares y un ático en Madrid de 1,5 millones de euros, demostrando que su visión va más allá de la pantalla.

Pero ante todo, Banderas mantiene los pies en la tierra. "Te iba a decir que gano dinero con los restaurantes, pero es que tampoco lo hago", ha bromeado, subrayando que el riesgo de emprender no siempre se traduce en balances positivos.

El patrimonio de Antonio Banderas es el retrato de un artista con ambición, coraje y una convicción clara: transformar su fortuna en un legado para la cultura y la sociedad que le vio crecer. Un ejemplo de que, incluso siendo millonario, el verdadero valor está en lo que se aporta a los demás.