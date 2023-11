Todo sobre Rocío Aguirre, la discreta fotógrafa chilena que conquistó a C. Tangana hace tres años en un bar de Madrid

Si ha habido un nombre que en las últimas semanas ha acaparado la atención del público y la prensa ha sido el de C. Tangana (33 años). El artista ha vuelto a colocarse de nuevo en el centro de todas las miradas con motivo del estreno de su documental, Una ambición desmedida. Durante los últimos meses, el cantante se ha volcado de lleno con el que, hasta ahora, ha sido uno de los proyectos más importantes de su carrera. Pero si ha habido algo que ha querido dejar claro durante la promoción es que la obra no es ni un documental ni una gira. Es, nada más y nada menos, que "una tragedia en tres actos".

El documental, de casi dos horas de duración, revela los entresijos de la producción del disco El Madrileño. Y aunque muchos pudieran pensar que iba a versar sobre el éxito de la gira del artista por Latinoamérica y España, la realidad es que el proyecto refleja las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse C. Tangana y su equipo para sacar adelante lo que llevaban meses preparando.

En escena aparecen amigos, viejos conocidos y varios miembros de Little Spain -su productora-. Pero si hay una figura que no pasa desapercibida en el documental por ser uno de los mayores apoyos del cantante en sus momentos más complicados es la de Rocío Aguirre, su pareja desde hace tres años.

En la producción se puede ver como Rocío se ha convertido en los últimos años en uno de los pilares fundamentales en la vida de C. Tangana. Y es que, tras varias relaciones truncadas como la que mantuvo con la cantante Rosalía (31) o con la actriz Berta Vázquez (31), parece que 'El Madrileño' por fin ha encontrado el amor verdadero. Y lo ha hecho gracias a esta discreta fotógrafa chilena que, desde que empezó su relación con el cantante, siempre ha tratado de evitar ser el centro de atención de la prensa y el público.

Para conocer su historia de amor hay que remontarse al 2020, justo unos meses antes del inicio de la pandemia. Por aquel entonces, Rocío ya llevaba varios años viviendo en España, donde se formaba y especializaba en el mundo de la moda y la publicidad. Pero, de repente, dos semanas antes de regresar a Chile, conoció al artista C. Tangana en un bar de Madrid gracias a unos amigos que ambos tenían en común.

Fue ahí cuando comenzó una historia de amor que se ha mantenido completamente apartada de los focos y la atención pública. Después de su encuentro en la capital y de ir poco a poco afianzando su relación, la pareja consolidó su romance pasando juntos la cuarentena en México, donde les pilló de sorpresa. Y es que fue allí, precisamente, donde el artista rodó el documental Vuelve a Casa, producido por la propia Rocío y concebido por muchos como el punto de partida de su affaire.

A pesar de que ninguno de los dos confirmó la noticia de forma oficial, la realidad es que la pareja fue dejando poco a poco pistas de que su romance era toda una realidad. Rocío publicaba retratos del artista e incluso compartía fotografías besando en la mejilla al cantante.

Y así hasta el día del cumpleaños de 'Pucho', cuando la fotógrafa decidió compartir una publicación en Instagram donde daba las gracias al cantante por haberse puesto en su camino. "Llegó dos semanas antes de volverme a Chile y me dio el plot twist más grande que he tenido en mi vida. Que cumplas muchos más cerquita mío", escribió.

A pesar de las publicaciones en redes sociales donde la pareja ha confirmado su historia de amor, la realidad es que tanto Rocío Aguirre como C. Tangana han preferido mantener su relación de la forma más discreta posible. De hecho, hubo que esperar más de un año para verles juntos en un acto público. Concretamente, en la alfombra roja de los premios Latin Grammy del año 2021.

Las manifestaciones públicas de su amor a lo largo de su relación no solo las ha expresado Rocío. El propio C. Tangana tampoco ha podido evitar gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de su pareja. Y fue precisamente lo que ocurrió durante el concierto que el artista dio en 2022 en el WiZink Center de Madrid, donde mientras cantaba uno de sus mayores hits decidió gritar: "Rocío, te quiero".

Rocío Aguirre es una de las mayores fotógrafas de moda de Chile. En su país de origen es una estrella y no hay nadie que no conozca y destaque el valor de sus trabajos. En España está consiguiendo poco a poco hacerse un hueco en la industria. Su sitio está detrás de la cámara. Y es precisamente por ello por lo que siempre ha preferido no destacar por ser la novia de C. Tangana, sino por sus trabajos artísticos. Así lo ha expresado ella misma en algunas entrevistas. "Me da mucho miedo la etiqueta de novia de..., pero lo llevamos de manera útil", dijo en una ocasión.

Mientras tanto, la joven continuará inmersa en sus proyectos profesionales. Hace unos meses presentó uno de sus mayores proyectos hasta el momento: Rocío [2008-2022]. Se trata de un álbum de fotos analógicas que la artista ha convertido en un libro autobiográfico donde narra su historia a través de las relaciones que ha tenido.

Y aunque en alguna que otra ocasión ha asegurado que solo fotografía a C. Tangana como hobby, lo cierto es que de alguna manera, en su proyecto de vida, Rocío Aguirre quiso incluir al cantante a través de algunas instantáneas que le había hecho en momentos importantes para ambos.

