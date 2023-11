Terelu Campos, la persona que destapó el romance de Felipe y Letizia: “Pensé que me iban a echar a la calle”

Este miércoles, 1 de noviembre, se cumple el 20 aniversario del anuncio de boda de Felipe VI (55 años) y Letizia (51). Fue la Casa Real la que precipitó la gran e inesperada noticia del compromiso del entonces Príncipe de Asturias con la periodista de TVE. Varios medios de comunicación barajaban la idea de que el hijo de Juan Carlos I (85) y Sofía (84) mantenía un romance con una mujer. Se desconocía su identidad. Fue Terelu Campos (58) la que, horas antes del mensaje de Sus Majestades, destapó el nombre y apellido de la joven que se convertiría en la futura Reina de España. EL ESPAÑOL ha hablado con ella.

El 31 de octubre, la hija de María Teresa Campos presentaba Con T de Tarde de Telemadrid y provocó ese punto de inflexión en la vida de Letizia, propiciando así el fin de su carrera en el periodismo. Ya no había marcha atrás.

"Era viernes, mi madre había terminado su programa en Telecinco y había rumores del nombre de Letizia Ortiz en la radio y en distintas redacciones. Yo hablé con algunas personas que le restaron importancia. Cuando inicié el programa decidí no dar su nombre y comentar que tenía apellido de marca de magdalenas", cuenta la periodista a este medio.

Felipe y Letizia, el 6 de noviembre de 2003. Gtres

"De repente, mi ayudante se pone detrás de cámara y escribe: 'Tu madre dice que digas el nombre' y yo pensando 'mi madre me va a echar a la calle por decirlo'. Realmente pensé que me iba a la calle y que el lunes siguiente ya no iba al programa", apunta Terelu.

Ella dio el paso y reveló el noviazgo secreto que Felipe y Letizia mantenían desde hacía meses atrás, respaldada con el apoyo incondicional de la reina de las mañanas, y asegurando que ambos se habían comprometido.

Este escándalo no sentó nada bien a la actual Reina, que intentaba guardar su vida privada lo más alejada del foco mediático. "Me consta que Letizia estaba en la zona de maquillaje de Torrespaña. Yo, que había trabajado muchos años allí, tenía relación con muchos trabajadores. A ella no le sentó nada bien y dirigió unas palabras molestas hacia mí", confiesa la presentadora.

Terelu Campos, en su etapa en 'Con T de Tarde' Telemadrid

Terelu se fue a su casa ese mismo viernes. El sábado, 1 de noviembre, le llamó la matriarca del clan Campos y le dijo: "Quiero que sepas que Casa Real lo va a anunciar". Después se producen las primeras imágenes de ellos juntos. "Yo tenía confianza en mi madre y, aunque nunca me dijo quién le dio la noticia, me puedo hacer una idea. Lo que yo dije precipitó que Casa Real lanzara el comunicado para evitar un debate nacional", subraya.

El 6 de noviembre de ese especial 2003, se produjo en el Palacio de La Zarzuela la pedida de mano de Felipe a Letizia ante cientos de periodistas acreditados después de que intercambiaran sus regalos de prometidos. Ella le regaló unos gemelos de caballero de zafiro y oro blanco. Él le regaló un anillo de brillantes y de oro blanco. Los futuros Reyes de España lucían un conjunto que, este 31 de octubre, con motivo del 18 cumpleaños de su primogénita Leonor y la jura de la Constitución, padre e hija han recreado.

Felipe y Letizia, el 6 de noviembre de 2003. Gtres

Así, la hermana mayor de Carmen Borrego (57) se convirtió en la persona clave de su romance secreto. Ella confió plenamente en su progenitora. "Cuando vi la insistencia de mi madre, pensé que era más importante de lo que parecía. Lo triste es que muchas periodistas de la época obviaran eso, lo que me parece sorprendente. Parecía que les había molestado que fuera yo la que diera el nombre de Letizia; que fuera verdad y que no me hubiera columpiado. Les hubiera encantado que me hubiera confundido, pero no fue así. Confié en mi madre y todo salió bien", sentencia Terelu.

Los Príncipes de Asturias contraían matrimonio el 22 de mayo de 2004 en la catedral de la Almudena de Madrid ante más de 1.200 invitados, en un día lluvioso. Royals de otras Casas Reales asistieron a la impresionante ceremonia en la que los futuros Reyes consolidaron su intenso amor.

