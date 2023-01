El truco de la cuchara de madera para evitar que el agua hirviendo se desborde de la olla

Descubre el truco para que el agua hirviendo no se derrame de tu olla.

Es habitual que a todo el mundo se le desborde el agua de la olla cuando se pone a hervir pasta u otros alimentos. Puede que este fenómeno ocurra porque el agua tarda unos minutos en entrar en ebullición y no le prestamos la atención suficiente a la olla. De hecho, vuelve a suceder lo mismo cuando colocamos pasta en la olla y nos despreocupamos haciendo otras cosas.

Sabemos que cocer los alimentos es un proceso que lleva su tiempo. Sin embargo, si quieres evitar que el agua hirviendo de tu olla acabe desparramada por toda la encimera, debes conocer algunos trucos para evitarlo. En este artículo hemos recopilado los trucos más efectivos para que el agua hirviendo de tu olla no acabe manchándolo todo.

La eficacia de la cuchara de madera

Si quieres evitar que el agua hirviendo de tu olla se desborde, es fundamental que tengas a mano una cuchara de madera. No es que sea un truco demasiado sofisticado, pero es realmente efectivo porque evitará que el agua de tu olla se desparrame por toda la encimera.

Las personas que conocen este truco lo han compartido en sus redes sociales y a día de hoy, ya es viral en todo el mundo. ¿Sabías que este truco funciona para agua, leche o cualquier otro líquido? Para aplicarlo, tan sólo necesitas colocar la cuchara sobre la olla. Haciendo esto nunca tendrás fugas de agua.

¿Por qué no hay desbordamientos de agua con la cuchara de madera?

Se ha demostrado científicamente que la madera actúa como aislante. De esta forma, las burbujas que se forman cuando el agua entra en ebullición se reducirán al entrar en contacto con la madera. Por lo que si no quieres poner tu cocina perdida es mejor que siempre coloques una cuchara de madera sobre la olla que vayas a utilizar.

¿Por qué hay desbordamiento de agua?

Debes saber que el agua se desborda por la composición que posee el agua y los alimentos que se vayan a hervir. De hecho, hervir pasta provoca que las burbujas crezcan descontroladamente, acumulándose unas encima de otras, debido a la mezcla de agua, aire y moléculas de almidón.

¿Por qué es importante cocer los alimentos?

Debes saber que, tanto en el exterior, como en el interior de los alimentos, hay hongos y bacterias. De hecho, aunque algunos de estos hongos y bacterias no sean nocivos para la salud del ser humano, existen algunos que sí lo son y deben eliminarse a través de la cocción.

Exponer alimentos a temperaturas que superen los 100 grados hace que los hongos y las bacterias nocivas desaparezcan. Por lo que, el método de cocción es realmente efectivo para prevenir muchas enfermedades.

Por otro lado, consumir alimentos cocidos hace que nuestro organismo sea capaz de digerirlos sin grandes dificultades. De esta manera, las enzimas y los ácidos estomacales harán que digieras los alimentos con más facilidad para captar todos sus nutrientes.

Algunos expertos en psicología dicen que hasta la manera de percibir los olores y la visión de los alimentos puede hacer que se digieran con mayor o menor facilidad. Al parecer, esta teoría, asegura que nuestro organismo es capaz de desarrollar estímulos positivos o negativos para protegerse de aquellos alimentos indeseados. ¿Qué piensas tú?

¿Hervir los alimentos es bueno para su conservación?

Sin lugar a dudas la respuesta es sí. Porque los alimentos que se han hervido mantienen la inocuidad y prolongan su durabilidad. De hecho, la mayor parte de los alimentos que consumimos son esterilizados o pasteurizados, lo que significa que han sido expuestos a altas temperaturas para su conservación.

¿Qué es la esterilización?

La esterilización es un proceso donde la temperatura asciende entre 120 y 180 grados. Por lo que los microorganismos nocivos logran destruirse por completo, llegando a evitar infecciones y enfermedades indeseadas.

¿Qué es la pasteurización?

Es un proceso que consiste en aplicar una temperatura superior a 80 grados a un alimento para posteriormente enfriarlo de forma rápida. Con este método se eliminan los microorganismos sin alterar la composición y la calidad del alimento.

Otros trucos para evitar que el agua hirviendo rebose de la olla

A continuación, te dejamos algunos métodos alternativos al de la cuchara de madera, para que puedas controlar que el agua hirviendo de tu olla acabe derramándose por la cocina.

Utilizar una tapadera que no esté herméticamente cerrada con la superficie de la olla. Colocar varias pinzas de madera (de las de tender la ropa) en los bordes de la olla para que el agua no pueda sobrepasarla. Cocinar a fuego lento para que el proceso de ebullición no se acelere y puedas reaccionar a tiempo, en caso de que el agua empiece a desbordarse.

Introducir cubitos de hielo en el agua, justo cuando empiece a hervir para evitar que el agua se desborde. Este método sirve como cortafuego para evitar el desbordamiento del agua, pero en realidad se habrá producido una parada momentánea de la cocción. Aunque ganarás tiempo de reacción y evitarás un pequeño desastre culinario.

Finalmente, si todos estos trucos no funcionan, siempre puedes utilizar el truco de apartar la olla del fuego. Eso hará que las burbujas dejen de crecer y podrás colocar la olla en el fuego una vez que las burbujas hayan disminuido por completo.

Ahora que conoces los trucos más eficaces para evitar que el agua hirviendo de la olla se desborde. ¿Con cuál te quedas?

