El sencillo truco para saber si vas a dar positivo (y cuánto) sin usar un alcoholímetro

El alcoholímetro ha salvado multitud de vidas en España en las últimas décadas en nuestras carreteras. Este pequeño aparato que utilizan los agentes del orden permite conocer en muy poco tiempo los niveles de alcohol de los conductores. Para algunos puede resultar algo desagradable que los detengan en mitad de su trayecto en coche para hacerles 'soplar', pero sin lugar a dudas, este método de control se ha convertido en una solución disuasoria muy interesante.

En primer lugar porque se han evitado muchos accidentes y víctimas mortales cada vez que se coge un vehículo después de haber consumido alcohol. En el caso de superar las tasas legales impuestas por las autoridades, el conductor se puede enfrentar a una sanción económica y a la pérdida de puntos o incluso a la retirada del carnet.

Desde hace muchos años, la Dirección General de Tráfico (DGT) viene lanzando el mismo mensaje a través de los distintos canales de difusión. En el caso de beber, no te pongas al volante y utiliza otros medios para moverte, ya sea el transporte público o a pie.

En el caso de que alguien decida coger su vehículo después de tomar unas cervezas o unas copas tiene el riesgo de padecer un accidente que en muchas ocasiones puede tener unas consecuencias fatales. Ya no solamente es por la multa que te impongan, también se encuentra en juego la vida del infractor, pero también la del resto de conductores que circulen por la carretera.

La mejor manera para no dar positivo en alcohol

La mejor forma de no dar positivo en un control de alcoholemia es no bebiendo. Si bebes, lo conveniente es que no te pongas al volante y dejes que sean otros los que te lleven a casa.

En muchas ocasiones se comete el error de pensar que por poca cantidad de alcohol que se ingiera no se va a dar positivo. Sin embargo, eso supone un error que debemos evitar. Cualquier bebida, por muy pocos grados que tenga, ya sea un vino o una cerveza, puede acabar metiéndote en un serio problema. Eso es algo que todos los conductores deben grabarse en la cabeza.

¿Es posible saber si se va a dar positivo en el control de alcohol?

Posiblemente más de un conductor se habrá preguntado antes de subirse al coche si hay manera de saber si se va a dar positivo en un control de alcoholemia. En el mercado hay aparatos que nos ayudan a hacernos una idea en este sentido y que pueden servirnos de referencia. Aunque lo realmente importante será el resultado que dé el test de alcohol de los agentes.

En primer lugar hay que conocer los límites legales permitidos para los conductores. Para los niveles es de 0,15 miligramos por litro en aire espirado y de 0,3 gramos por litro en sangre. Por su parte, para los conductores y ciclistas el tope máximo se sitúa en los 0,25 miligramos por litro en aire espirado o en los 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre.

Debes tener en cuenta que en función del resultado que des en el test puede haber un castigo u otro. Cuando se supere los 0,60 miligramos por litro lo más probable es que infractor acabe en prisión. Por lo tanto, merece la pena tomarse en serio las normas y no conducir ebrio.

Si no quieres llevarte un susto, ya sea en forma de sanción o de accidente, lo mejor es que dejes el coche correctamente estacionado si tienes previsto beber alcohol. Hay que tomarse muy en serio las recomendaciones que hacen las autoridades y la Dirección General de Tráfico.

Cada año se producen cientos de accidentes por culpa de conductores borrachos que se han excedido con la bebida y que no han controlado las consecuencias que eso podía tener para otros.

¿Cómo saber la cantidad de alcohol que tengo en el organismo?

Para saber si se va a dar positivo en el control de alcoholemia es preciso conocer cuánto alcohol se tiene en el organismo. Para esto hay que tomar como referencia una fórmula muy sencilla. Debe multiplicase el volumen de alcohol en mililitros por la graduación de la bebida y dividirlo por 100. De esta manera tan sencilla y rápida podrás conocer antes de montarte en tu vehículo si vas a dar positivo o no el instante de 'soplar' ante la Policía o la Guardia Civil.

Será una forma de librarte de una situación muy incómoda para ti. A nadie le gusta que los agentes le comuniquen que ha cometido una infracción y se enfrenta a una sanción. Y más cuando se ha podido evitar dejando el coche estacionado y habiendo optado por otro medio de transporte o dejando que se pusiera al volante otra persona.

Si tienes previsto reunirte con tu familia o amigos y tomar alcohol, lo mejor es que ya salgas de casa sin tu vehículo. Es una manera de evitarte luego la tentación de subirte a él. En muchas ocasiones pensamos que nos encontramos en buen estado para conducir después de haber consumido unas cervezas, pero la realidad es otra bien distinta. No se suelen tener las mismas condiciones ni reflejos para afrontar los desafíos que nos puede plantear la carretera.

No cometas el error de beber y conducir. Piensa en las personas que pueden verse implicadas en un accidente por tu mala decisión. Será algo que podría perseguirte de por vida.

