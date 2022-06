El truco para que tus sandalias o zapatos sin calcetín no huelan a sudor este verano

La clave para que tus sandalias o zapatos sin calcetín no huelan a sudor este verano.

Llega el verano a España y con él, las temperaturas elevadas que nos permiten disfrutar de la playa, la piscina y de la ropa fresquita. Nos encanta ir con ropa ligera como los vestidos, las bermudas, sandalias, camisetas, etc. Sin embargo, con estas temperaturas también aparecen los malos olores y que es imposible no sudar, independiente de la ropa que llevemos.

Cuando esto sucede, el bochorno se hace presente y no sabemos qué hacer para acabar con estos olores. Pues bien, hay un pequeño truco que podemos usar para acabar con este problema: usar prendas transpirables y el corcho.

Elimina el olor a sudor en tus zapatos con el corcho

El corcho es uno de los materiales más empleados en diferentes campos dada su capacidad de absorción. Por ello, no debería resultar extraño que este material también nos ayuda con el sudor.

Para acabar con el olor a sudor en tus zapatos con corcho solo debes buscar plantillas fabricadas con este material. Son simples de encontrar en cualquier tienda de zapatos o comercios online. Lo único que deberás hacer es ponerlas bien dentro de tu zapato. Además, el corcho también evitará los resbalones típicos del sudor.

Otra manera en la que puedes usar el corcho en tus zapatos es mediante las tiras adhesivas fabricadas con él. También son fáciles de encontrar y te ofrecerán la misma absorción que las plantillas. En este caso, debes añadirlas a la parte del talón, en medio del zapato y en la punta de los pies. Y, lo mejor de todo es que, con las tiras adhesivas, también evitas los molestos callos.

Cuero y piel: los mejores materiales para tus zapatos

El cuero y la piel son los materiales más recomendados para los zapatos y las sandalias. No solamente eliminan el olor a sudor, sino que también nos ofrecen una mayor comodidad. Por este motivo, los expertos recomiendan solo el uso de zapatos con estos materiales, sobre todo para aquellas personas que se pasan el día de pie o andando.

Tallas correctas: imperativo

Además de cuidar los materiales que utilizamos para evitar el sudor, escoger la talla correcta es también de lo más necesario. El calzado debe ir a medida, ni justo ni suelto. Además, se debe evitar, en la medida de lo posible, el calzado con mucho tacón y con una suela muy fina.

¿Cuáles son los materiales más recomendados para usar en verano?

Son muchos los materiales con los que se fabrica la ropa y los zapatos, pero no todos son igual de cómodos y confortables. Además, usar en exceso ciertos materiales puede comportar ciertos problemas de salud.

Unos de los materiales que más se recomiendan es el algodón y, si puede ser orgánico mucho mejor. Este es un material cómodo y de lo más fresquito, ideal para el verano. Sin embargo, el algodón no solo aporta comodidad, sino que tiene muchos otros beneficios para nuestra salud.

Beneficios de usar prendas de algodón

El algodón es la fibra natural más usada en el mundo, ya que se destina principalmente a la elaboración de ropa.

Debido a que se trata de un producto natural, y a la forma en la que es diseñado y procesado, este material ofrece distintas ventajas, las cuales enlistamos a continuación:

1. Capacidad de absorción y transpiración

Como hemos ya comentado, el algodón se caracteriza por ser un material con gran capacidad de absorción. Con ello, se eliminan olores a la vez que la humedad, lo que nos permitirá estar más cómodos durante todo el día.

Además, al ser transpirable es un material de lo más indicado para las prendas deportivas, así como para las prendas para dormir.

2. Propiedades hipoalergénicas

El algodón es perfecto para aquellas personas con problema de alergia. Es un material que no causa alergias, por lo que es de lo más usado en todo tipo de prendas, sobre todo, en la ropa de los bebes y en algunos productos médicos.

3. Regula el pH

Regular el pH permite sufrir menos infecciones, por lo que el algodón es el material perfecto para las zonas íntimas.

4. Suavidad

Si hay una característica de lo más conocida del algodón es su suavidad. Es ideal para ropa de recién nacido, así como para la ropa interior, ya que evita roces e irritaciones en la piel. Es, pues, un material de lo más recomendado, sobre todo, durante los meses de verano, puesto que las irritaciones por el sudor suelen ser más comunes en esta época del año.

5. Durabilidad y resistencia

El algodón es una de las prendas más resistentes que podemos encontrar, por lo que podemos estar seguros de que no se romperá fácilmente. A diferencia de otros materiales, si lo lavamos correctamente, el algodón no sufre roturas. No tendremos los molestos problemas de los pequeños agujeros que se hacen en la ropa, como sucede si usamos otros materiales. Además, podemos estar seguros de que la ropa que compremos de algodón nos durará mucho. Por ello, es una gran inversión a la hora de ampliar nuestro armario.

El corcho y el algodón son materiales que no deben faltar en nuestro armario durante los meses de verano, ya sea en la ropa o en el calzado. No solamente conseguiremos eliminar estos olores que tanto nos molestan, sino que también podremos evitar los deslices por un el mal agarre típico de otros materiales. El algodón nos aporta la comodidad que necesitamos durante todo el día.

