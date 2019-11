¿Sabías qué el fichero del ASNEF crece una media de 200.000 personas al mes?, es una cifra escalofriante que nos hace pensar que vivimos en un país de morosos, pero la realidad es totalmente diferente, ¡no somos tan morosos!

Para entrar en el listado del ASNEF no solo se entra por cifras elevadas que se dejen a deber a compañías de teléfono, gas, luz, etc… De hecho, no hay mínimo de importe para formar parte de ella. Simplemente puede pasarte si, por ejemplo, al dejar un piso en alquiler, finalizas tu contrato con tu compañía habitual de luz y piensas que has pagado todo lo que te quedaba por pagar, pero falta una factura de la luz que te emiten al tiempo, no te das cuenta y la notificación no te llega a tu nuevo hogar.

Esta factura se queda en el limbo y por consecuencia, la compañía correspondiente introduce tu nombre en la lista del ASNEF. Pero… ¿No deberían avisar? Por supuesto, en el plazo de 30 días desde que entras en la lista negra, deben avisarte, pero claro… lo hacen por correo postal y no tienen en cuenta tu dirección actual. Por tanto, ¡No te das cuenta! Con esto quiero decir que, seguramente, un gran porcentaje de personas que están en esta lista de morosos, ni siquiera se han percatado, lo que va a conllevar complicaciones en su vida a la hora de pedir cualquier financiación o hipoteca a un banco, solicitar tarjetas o darse de alta en una nueva compañía.

En cómo saber si tengo multas tráfico, ya os indicamos a descubrir si tenemos infracciones de la DGT, ahora hablaremos de ASNEF.

ASNEF ¿Qué es?

Las siglas ASNEF, realmente engloban a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito.

A pesar de que las personas no conozcan exactamente la actividad concreta de esta asociación, todo el mundo la conoce por el famoso fichero en donde se registran los que han dejado a deber cierta cantidad de dinero a una empresa o banco. En este fichero se recogen los datos de solvencia de las personas que aparecen en él, por lo tanto, si tenemos pensado pedir un préstamo y formamos parte de esta lista, el banco (que tiene acceso a este fichero) se percatará de que tienes una deuda no satisfecha y te denegará dicho préstamo.

Pero formar parte de esta lista negra, no solo te limita a la hora de pedir un crédito, si quieres comprar, por ejemplo, un ordenador y vas a fraccionar el pago, podrían también rechazarte incluso como cliente. Además, a la hora de darte de alta en alguna compañía eléctrica, de teléfono o similar, si formas parte de la lista, ¡Olvídate! Pídele a algún familiar que se ponga de titular mientras que tu consigues salir de la dichosa lista.

Cómo saber si estoy en ASNEF (lista de morosos)

Para saber si estás en la lista de morosos, lo primero es que debe haberte llegado una carta al domicilio. Puede que no te haya llegado a la dirección correcta y por eso no te has percatado o se ha extraviado.

Si tienes la carta en mano puedes acudir a la página de la empresa que gestiona la lista, llamada Equifax y con el número de referencia de dicha carta y podrás conocer todos los detalles sobre la cantidad que tienes adeudada. Si no has recibido la carta o la has perdido y no anotaste el número, existe otro procedimiento para conocer si formas parte del fichero o no y los datos de las cantidades que deberías pagar.

Se trata de enviar un correo electrónico a la dirección sac@equifax.es, con la ayuda de Internet, tendremos que adjuntar una copia de nuestro DNI o NIF y solicitar que quieres conocer los datos que figuran en el listado respecto a tu persona. Seguramente te responderán con algunas preguntas que deberás remitir si quieres que te envíen tu informe.

También puedes conocer tu estado enviando una carta al apartado de correos 10546, Madrid 28080. En esta carta deberás solicitar la información acerca de si tu nombre aparece en el listado. Por supuesto debes adjuntar también una copia de tu documento de identidad o NIE y debes facilitar un correo electrónico ya que te darán respuesta mediante esta vía.

Muchas empresas de forma online te pueden proporcionar esta información, pero debes prestar atención ya que algunas de ellas van a pedirte un importe por ello cuando esta información es totalmente gratuita si lo hacemos por medio de Equifax.

Ahora que conoces la forma de saber si estas en el listado del ASNEF o no, solicita la información para que puedas hacer vida normal y tengas acceso a créditos, financiaciones y puedas ser titular de cualquier servicio.