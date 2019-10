A veces los conductores vemos un radar y no sabemos si hemos sido multados, lo que conlleva cierto estado de nerviosismo. Una opción es esperar a ver si te llegue la notificación de la infracción cometida y, si pasa el tiempo y no recibes nada, quedarte tranquilo. Pero también puedes consultar a través de internet las multas tráfico que tienes. Recomendable si no te gusta vivir con la intranquilidad de saber si tienes multas y prefieres averiguarlo al instante, sea para bien o para mal.

También hay casos en los que la DGT (Dirección General de Tráfico) no ha comunicado la infracción al conductor, ya sea por error de la propia Administración o por otras causas (por ejemplo, que el infractor haya cambiado de domicilio y no lo haya modificado en sus datos). Esto puede acarrear problemas y futuros dolores de cabeza, por lo que se aconseja revisar de vez en cuando si tenemos multas de la DGT. Gracias a las nuevas tecnologías, puedes consultar solo en unos minutos si tienes multas de tráfico, y lo puedes hacer cómodamente desde tu casa, a través de un móvil, ordenador o tablet, como vamos a ver a continuación.

Ya estuvimos viendo la forma de recurrir una multa de tráfico y lograr su anulación, hoy vamos a centrarnos en cómo saber si nuestro vehículo ha sido multado.

Cómo saber si tengo multas a través del Tablón Edictal de Sanciones

La primera opción es consultar el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) a través de la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico. El TESTRA es un sistema electrónico gratuito muy útil para estar al corriente de las infracciones que podamos haber cometido.

No es necesario tener un certificado digital ni DNI electrónico. Simplemente con realizar una búsqueda avanzada escribiendo tus datos (matrícula del vehículo, DNI…) podrás saber si tienes alguna infracción pendiente de pago.

Pasos a seguir para consultar el TESTRA:

Dirígete a la web de la DGT y haz clic en "acceso a Sede Electrónica", que aparece en la esquina superior derecha de la página de inicio.

que aparece en la esquina superior derecha de la página de inicio. Haz clic donde pone "TRÁMITES Y MULTAS", en el que te aparecerán varias secciones con diferentes apartados. En la primera de ellas, "¿Alguna Multa?", verás un apartado en el que pone " Consulta el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) ". Pincha en el enlace correspondiente.

en el que te aparecerán varias secciones con diferentes apartados. En la primera de ellas, "¿Alguna Multa?", verás un apartado en el que pone " ". Pincha en el enlace correspondiente. Elige " Acceso a TESTRA sin Certificado Digital " (en el caso de que lo tengas, puedes elegir la opción de utilizarlo).

" (en el caso de que lo tengas, puedes elegir la opción de utilizarlo). Haz clic en "Búsqueda avanzada" y rellena algún criterio de búsqueda (por ejemplo, la matrícula de tu vehículo). Pincha en el icono de la lupa y acto seguido te aparecerán tus multas pendientes, en el caso de que las tengas.

Si deseas recurrir una multa, deberás hacerlo durante los 20 días que la sanción estará publicada en el TESTRA. Si pasado ese plazo no has recurrido, se continuará con el proceso correspondiente para el pago de la multa.

Cómo saber si tengo multas a través de la Dirección Electrónica Vial

La Dirección Electrónica Vial (DEV) es otra opción para consultar por internet las posibles multas de la DGT. También es gratuito, aunque para utilizar este servicio sí hace falta tener un certificado digital o un DNI electrónico. Si tenemos alguna de estas herramientas, nos bastará con registrarnos en la web de la DEV para recibir las notificaciones de la forma que desee el usuario: correo electrónico, SMS al teléfono móvil, etc.

En el caso de las empresas o personas jurídicas, es obligatorio darse de alta en la Dirección Electrónica Vial y registrar cada vehículo que matriculen.

He cambiado de domicilio, ¿cómo modificar mis datos en la DGT?

En el caso de que cambies de domicilio deberás comunicarlo a la DGT. No pienses que, al no recibir la multa, quedas exento de pagarla. ¡Al contrario! Si no la recibes estarás perdiendo la posibilidad de recurrir. Y si no pagas puede haber sanciones más elevadas. Por tanto, asegúrate de tener siempre tus datos actualizados y de estar al tanto de las notificaciones de la DGT.

De nuevo dirígete a la Sede Electrónica de la DGT y haz clic en "TRÁMITES Y MULTAS". En esta ocasión, deberás dirigirte al último cuadro de abajo, en el que pone "Tu coche". Haz clic en "Cambio de domicilio". Se te dirigirá a una página en la que se explica qué documentos necesitas (un impreso oficial de la DGT, tu DNI, un justificante del cambio de domicilio y el permiso de circulación del vehículo) y dónde solicitar el cambio de domicilio (en tu ayuntamiento o en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico, directamente a través de internet o mediante teléfono).

La modificación de estos datos puede realizarla el titular del vehículo o, en su caso, cualquier persona autorizada por el titular. Este tipo de trámites son gratuitos, a excepción de vehículos de las Islas Canarias, Ceuta o Melilla que sean trasladados a la Península Ibérica o a las Islas Baleares, cuya modificación de los datos tendrá un coste de 8,50€.