La mantequilla casera que puedes hacer en dos minutos con solo un ingrediente

La mantequilla es uno de los productos más usados en la cocina española y es que es la base de muchos platos y salsas, como la bechamel. En el mercado, podemos encontrar una gran cantidad de marcas de mantequilla, pero seguro que ninguna será nunca tan saludable como la que podemos preparar en casa.

Una receta tradicional, hecha al momento, tiene muchos menos aditivos y sabe mucho mejor. Por ello, en este artículo, vamos a contarte cómo puedes hacer tu mantequilla casera con tan solo un ingrediente.

Ingredientes y utensilios para preparar la mantequilla casera

Los ingredientes y los utensilios de cocina que vamos a necesitar para hacer nuestra propia mantequilla son los siguientes:

Nata para montar

Bol grande

Batidora de varillas

Una vez los tengamos preparados, vamos a preparar nuestra mantequilla casera.

Pasos para preparar fácilmente la mantequilla casera

Lo primero que vamos a hacer es verter la nata en el bol y batirla hasta que esta se monte. Para saber si está lista, deberá tener la suficiente consistencia como para que si movemos el bol esta no se derrame. Básicamente, con este paso, ya tenemos la mantequilla hecha.

Sin embargo, si nos pasamos a la hora de montarla, nos daremos cuenta de que aparecen unos pequeños grumos amarillos y un líquido blanquecino. No pasa nada. Este líquido es el suero y no es perjudicial para nada. Simplemente, no nos sirve para la mantequilla. Por ello, deberemos filtrar este líquido y quedarnos los grumos. Una vez los tengamos separados del líquido, podremos amasarlos para darles la forma que queramos. Y, ya volveremos a tener la mantequilla lista para ser usada.

Como veis, hacer mantequilla casera es súper fácil y no nos lleva más que unos minutos. En este caso, nuestra mantequilla será sin sal, por lo que la podemos usar para todo, ya sea para untar, para gratinados, para salsas y, sobre todo, para repostería.

Sin embargo, también la podemos hacer con sal. Para ello, solo será necesario agregar una pizca de sal a la nata de montar antes de empezar a batirla.

Mantequilla o margarina: ¿qué es mejor? Diferencias

La mantequilla es un producto graso animal, el cual lleva entre un 80 y un 85% de material grasa, las cuales suelen ser perjudiciales para nuestro organismo cuando se ingieren en grandes cantidades. Por ello, se recomienda un consumo moderado de este producto. Sin embargo, este puede ser mucho más saludable si lo hacemos en casa.

La margarina, por el contrario, es un producto que se hace usando aceites vegetales, los cuales le aportan una mayor cantidad de grasas insaturadas. Por ello, la margarina siempre será mucho más recomendable que la mantequilla si esta no se ha fabricado con otros aditivos perjudiciales como puede ser el aceite de palma.

Propiedades y beneficios de la mantequilla

La mantequilla, consumida en cantidades adecuadas, aporta una gran cantidad de beneficios para nuestra salud:

Contiene antioxidantes: es rica en vitaminas A y E, así como en selenio. Además, contiene dosis de vitamina D.

es rica en vitaminas A y E, así como en selenio. Además, contiene dosis de vitamina D. Fuente de vitamina K2: la vitamina K2 es fundamental a la hora de prevenir la calcificación arterial, por lo que la mantequilla nos ayudará a tener una mejor circulación de la sangre.

la vitamina K2 es fundamental a la hora de prevenir la calcificación arterial, por lo que la mantequilla nos ayudará a tener una mejor circulación de la sangre. Mejora la salud digestiva: la mantequilla es rica en ácidos grasos, lo que ayuda en las digestiones y, a la vez, protege frene a infecciones gastrointestinales.

la mantequilla es rica en ácidos grasos, lo que ayuda en las digestiones y, a la vez, protege frene a infecciones gastrointestinales. Favorece la salud de la tiroides: al tener un elevado contenido en yodo absorbible, la mantequilla favorece el buen funcionamiento del metabolismo. A la vez, previene problemas de hipotiroidismo.

Valor nutricional de la mantequilla

La mantequilla aporta una gran cantidad de nutrientes esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Su composición es la siguiente:

Calorías: 717

Agua: 16%

Proteína: 0.9 g

Carbohidratos: 0.1 g

Grasas: 81.1 g

Saturadas: 51.37 g

Monoinsaturadas: 21.02 g

Poliinsaturadas: 3.04 g

Omega 3: 0.32 g

Grasas Trans: 3.28 g

Dada su composición, la mantequilla es saludable, pero es necesario consumirla con moderación.

Preparaciones a base de mantequilla

Hay una gran cantidad de recetas que podemos prepara con mantequilla. Algunas de las más recomendadas son las siguientes:

Platos principales

Mejillones rellenos de bechamel: un plato con un gran aporte nutricional y que se prepara en tan solo 90 minutos.

un plato con un gran aporte nutricional y que se prepara en tan solo 90 minutos. Pechugas de pollo con bechamel: una gran fuente de proteínas que se prepara en un par de horas

una gran fuente de proteínas que se prepara en un par de horas Croquetas de pollo: ideal para los días en los que nos apetece algo más light y acompañado con patatas, por ejemplo. 35 unidades se pueden preparar en tan solo 1 hora y media.

Acompañantes

Pan de maíz americano o cornbread: una receta simple que se prepara en menos de 45 minutos.

una receta simple que se prepara en menos de 45 minutos. Pan indio: ideal para acompañar platos principales y darles un toque diferente. Se prepara en unos 45 minutos.

Postres

Crema de limón casera: un poste riquísimo, saludable y que ayuda a la digestión. Se prepara en menos de 30 minutos.

un poste riquísimo, saludable y que ayuda a la digestión. Se prepara en menos de 30 minutos. Bizcocho de limón: esponjoso y apetecible, ideal para postres y meriendas. Se prepara en una hora y media.

esponjoso y apetecible, ideal para postres y meriendas. Se prepara en una hora y media. Galletas de mantequilla: un postre típico que gusta a cualquiera. Puedes preparar 40 unidades en tan solo 45 minutos.

Como ves, la mantequilla es una base que se puede usar en una gran cantidad de platos. Consumida con moderación, aporta muchos nutrientes a nuestro organismo y, además, está súper buena.

