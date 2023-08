¿Los números 800 son gratuitos o de pago?

En España, cada vez son más las empresas y organismo públicos que recurren a teléfonos que comienzan por 800 para mantener una vía de comunicación con sus clientes y usuarios.

Es posible que en ocasiones haya dudas sobre si se tratan de números gratuitos. En el caso de los que empiezan por 800 son gratuitos, pero no puede decirse lo mismo de aquellos que llevan el 803, 806 u 807. Estos son de pago y cuentan con un coste muy elevado que pueden provocarte más de un susto en la factura mensual del teléfono.

Cuándo se utilizan los números 800

A partir de la modificación de la Ley General de los Consumidores y Usuarios de 2020, los servicios básicos tienen la obligación de ofrecer a los usuarios un teléfono gratuito. Esto encuadra a sectores esenciales como el de la salud, transporte aéreo, servicios financieros y suministros energéticos.

Pese a que por ley están obligados a ofrecer un teléfono 800 gratuito, no tiene prohibido tampoco el empleo de prefijos 800 con tarificación especial, por lo que habrá que prestarle una especial atención a esto.

El prefijo 800 no tendrá ningún tipo de cargo para la persona que realiza la llamada. Sin embargo, cuando se efectúa la conexión a un 803, 806 y 807 los precios son muy elevados, llegando a alcanzar los tres euros el minuto. Para evitar cualquier contratiempo en este sentido, hay que tener presente una serie de detalles que te ampliamos a continuación.

Por qué son gratuitos los números 800

Los números que empiezan por el número 800 no tienen ningún tipo de gasto, son totalmente gratuitos al igual que sucede con los números 900. Se tratan de llamadas a cobro revertido, por lo que se facturan a la empresa que recibe la llamada. Pero a la persona que hace dicha conexión no le supone ningún gasto.

Suelen tratarse, por lo general, de números pertenecientes a organismo oficiales de la Administración Pública. Eso sí, están pensados para llamar desde el territorio nacional. En el caso de que se intente hacer desde el extranjero, lo más probable es que se bloqueen. Para ello facilitarán otro número de teléfono sin este prefijo.

Es importante además, no confundir nunca los números 800 con aquellos prefijos internacionales que comienzan por 8, que sí que contará con cargos adicionales para la persona que emite la llamada.

El peligro de los números 803, 806 y 807

Hay que diferenciar entre el resto de números que empiezan por 8 y que cuentan con una tarificación especial. En primer lugar hay que hacer una especial mención a los 803, que están reservados sobre todo para las líneas de contenido erótico. Tienen un precio muy alto y la ley se ha encargado de limitar la duración de las llamadas a la media hora. Una vez que se descuelgue, la compañía que presta el servicio tiene la obligación de informar sobre el precio de la llamada por minuto.

Para hacerse una idea con anterioridad del coste de dicha conexión solo hay que reparar en la cuarta cifra, la que va después del 803. Si supera el 6 implica que el precio es muy alto, y en principio el operador no permitirá realizar la llamada salvo que disponga de una autorización previa por parte del propietario de la línea. Si con anterioridad no se ha consentido, la empresa de telefonía no dejará llamar a los que inicien por 8036, 8037, 8038 y 8039.

Cuándo se utilizan los 806

Los números 806 se emplean principalmente para servicios de ocio y entretenimiento, como pueden ser sorteos, concursos, tarot, televisión, radio y servicios de contactos en televisión. No son gratuitos ni hay alternativas para conseguir que la conexión nos salga a coste cero.

También habrá que estar muy pendientes de la cuarta cifra que va detrás del 806. Cuanto mayor sea ese número, más caro será el precio a abonar por la llamada. En el caso de que se trate por ejemplo de un 8069, el coste podría alcanzar hasta los 3,50 euros por minuto.

¿Son gratis los números 807?

Los teléfonos que comienzan por 807 se encuadran dentro de los servicios profesionales. El coste de la llamada suele ser de 1,50 euros el minuto. Tampoco hay manera de llamar a coste cero.

Este prefijo ha sido denunciado ya por parte de alguna organización de consumidores al entender que los usuarios no disponen de un número alternativo y se ven en la necesidad de asumir una serie de costes extras por contactar con servicios que ya tienen contratados y por los que pagan por lo general en sus facturas.

En ocasiones suele asociarse el número 807 con distintas clases de estafas, ya sean por medio de premios falsos, ofertas de trabajos ficticias o fraudes por SMS, en donde se pide a la persona que se ponga en contacto con un 807.

Además, hay que dejar claro que los 801 y 805 también son de pago, y su precio por minuto no puede rebasar los 65 céntimos.

Cuidado si recibes una llamada desde un 800

Hemos explicado con anterioridad que los números que empiezan por 800 son gratuitos para el que realiza la llamada. ¿Pero qué ocurre cuando la recibimos en nuestro teléfono? Al tratarse de llamadas a cobro revertido, el que recibe la llamada es el que acaba abonando el servicio.

Para evitar ese tipo de sobrecostes y no te vuelvan a molestar más con llamadas comerciales, lo adecuado sería apuntarte a la lista Robinson.

