El método militar para dormir en sólo 2 minutos que ya tiene millones de visualizaciones en TikTok

En España, infinidad de ocasiones hemos escuchado hablar de que lo ideal es dormir 8 horas cada noche para poder tener una buena salud y mantener un estilo de vida saludable. Sin embargo, aunque esta afirmación es cierta, en muchas ocasiones es complicado cumplir con este horario, ya que un estilo de vida ajetreado, las preocupaciones que inundan nuestra cabeza y otras circunstancias pueden hacer que se nos complique coger el sueño.

Esto provoca que en muchos casos nos tengamos que conformar con dormir unas 4 o 5 horas, lo que supone un problema puesto que nuestro cuerpo no tiene el descanso que realmente necesitas. Afortunadamente, existen diferentes trucos que pueden ayudarte a coger el sueño, si bien estos no serán válidos si lo que padeces es insomnio crónico. Si no es tu caso, te recomendamos que sigas leyendo para conocer el método militar para dormir en 2 minutos y otros trucos para lograr un mejor descanso.

El método militar para coger sueño en dos minutos

Uno de los trucos más eficaces para conciliar el sueño es el conocido como método militar para dormir, que es empleado por parte de los miembros del ejército de los Estados Unidos para lograr conciliar el sueño en cualquier lugar y en todo tipo de circunstancias.

Este método se basa en dejar la mente completamente en blanco, bajando las pulsaciones gracias a unas respiraciones profundas y lentas. El método consiste en cuatro pasos, comenzando por tratar de relajar totalmente los músculos de la cara, como la mandíbula, la lengua y los párpados.

Luego habrá que relajarse profundamente con exhalaciones profundas, dejando caer los hombros y relajando los brazos, al mismo tiempo que el pecho está relajado mientras se respira. También se deben relajar las piernas.

Una vez que transcurra un minuto y medio habrá que comenzar con la denominada fase de visualización. Deberás imaginar que estás en una hamaca en una habitación sin luz, totalmente a oscuras, al mismo tiempo que te repetirás a ti mismo "no pienses" de forma relajada. En aproximadamente 30 segundos tendrías que quedarte dormido.

Filtros para luz azul

La luz azul es muy común en las pantallas de nuestros smartphones, ordenadores y otros dispositivos similares, y es responsable en parte de la dificultad para dormir. Esta luz se emplea para que el cerebro sincronice el ritmo circadiano con la luz natural lo que hace que nos active. El gran problema es que los diodos LED tienen una elevada cantidad de esta luz y nos provoca alteraciones en el ciclo del sueño.

Por ello, para dormir con mayor facilidad, es importante protegerse de esta luz y para ello puedes usar filtros de luz azul, de manera que activándolos te ayudará a estar menos despierto cuando vayas para la cama.

Evita las pantallas

Muy vinculado a lo anterior, la mejor manera de poder conciliar el sueño con mayor facilidad es que dejes de ver pantallas a partir de cierta hora de la noche. A la hora de dormir es aconsejable que dejes el móvil a un lado y no pongas ni el ordenador ni la televisión. Si todavía no quieres dormir, puedes ponerte a leer un libro con una pequeña lámpara y sino quédate a oscuras hasta que te duermas.

Estilo de vida activo

Para poder coger sueño con mayor facilidad es muy recomendable mantener un estilo de vida activo, ya que la actividad deportiva contribuye a segregar serotonina, que pasará a convertirse en melatonina a la hora de dormir. Además, al haber hecho ejercicio te encontrarás más cansado y dormirás con mayor facilidad.

Hay quienes aseguran que lo mejor es hacer el ejercicio nada más levantarse, para así llegar al final del día lo suficientemente cansado como para dormir.

Ten cuidado con la cafeína

En la actualidad son muchas las personas que se encuentran muy enganchados a la cafeína y que abusan tanto de los cafés como de las bebidas energéticas para ofrecer un mayor rendimiento. Sin embargo, esto es un gran problema, ya que la cafeína se mantiene durante muchas horas en el organismo y esto dificulta el descanso.

En el caso de que vayas a tomar cafeína, opta por hacerlo tan solo a primeras horas de la mañana y sin abusar. No es aconsejable tomar cafeína tras la comida y mucho menos de tarde o de noche.

Cuida bien el lugar de descanso

Es importante tener un buen lugar para descansar. Para ello debes contar con una cama cómoda, con un buen colchón y con la cama bien hecha. La temperatura perfecta para conciliar el sueño se sitúa entre los 15 y los 20 grados, ya que no hay ni demasiado frío ni demasiado calor. Para ello es aconsejable regular la calefacción y usar mantas para poder adoptar las mejores condiciones para el sueño.

Duerme siempre en los mismos horarios

Por último, otro truco para conciliar el sueño es dormir siempre en los mismos horarios. Si cambias de horario todos los días, esto hará que te cueste más llegar a dormir rápidamente. El cuerpo necesita tener siempre los mismos horarios, incluso en los fines de semana.

Si tienes un trabajo a turnos es aconsejable que no alteres demasiado lo que duermes, buscando siempre que las diferencias entre las horas de irse a dormir sean las menos posibles.

Gracias a todos estos trucos tendrás una mayor facilidad a la hora de poder conciliar el sueño y disfrutar así de un descanso apropiado.

