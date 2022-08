Cómo limpiar una tienda de campaña de forma rápida y sencilla

Salir con la familia o los amigos es algo que siempre apetece y, más, cuando podemos ir con nuestra propia tienda de campaña y no estar atados a horarios. Sin embargo, montar la tienda, desmontarla y limpiarla no es algo fácil. Por este motivo, nosotros os queremos contar cómo podéis limpiar rápida y fácilmente vuestra tienda de campaña.

¿Cómo limpiar una tienda de campaña fácilmente?

Antes que nada, debes preparar la zona en la que quieres limpiar tu tienda. Asegúrate de que esté limpia y lo más llana posible. Así no quedarán pliegues en la tienda que te complicarán mucho la faena.

Una vez tengamos la superficie de limpieza bien preparada, vamos a empezar a limpiar la tienda. Para ello, debes empezar por barrerla bien y quitar todo el polvo que haya acumulado. Lo cierto es que, antes de ponernos a barrer, la podemos sacudir un poco para ahorrarnos un poco de trabajo. Sin embargo, debemos ir con mucho cuidado con ello, pues si hay arena de la playa, tierra o mucho polvo, puede ser que aún la ensuciemos más. Por ello, lo mejor es ir a lo más seguro y barrerla entera.

Seguidamente, debemos preparar un cubo con agua, ni caliente ni fría, y añadirle un producto de limpieza que sea muy suave para que no se estropee la lona. Con esta mezcla, vamos a limpiar todo en interior. Para ello, lo mejor es usar una esponja suave o un cepillo muy fino. Cuando limpiamos la tienda por dentro, es necesario pasar el cepillo por todos los rincones y los pliegues, de modo que nos aseguremos que sacamos tanto el polvo como otra suciedad acumulada. Además, asegúrate de limpiar las mosquiteras, todas las lonas, las bajeras y el suelo. Con todo, evita poner demasiado jabón; si te pasas con la solución, te será mucho más complicado retirar los restos. Además, evita mojar demasiado la tienda; de lo contrario, esta tardará mucho en secarse.

Por último, y como hemos avanzado, es importante que dejes secar bien la tienda. No puedes plegar la tienda si no está completamente limpia, por lo que deberás montarla de nuevo si crees que así se ventilará mucho mejor. Sea como sea, no puedes guardar tu tienda si las costuras (que es lo que más cuesta de secar) aún están húmedas. Si quieres acelerar un poco más este proceso, puedes ayudarte con un paño de microfibra.

Los "NO" a la hora de limpiar tu tienda

Los pasos que te hemos detallado te permitirán tener la tienda siempre limpia y a la vez que alargarán su vida. Sin embargo, además de seguir estos pasos, es esencial que conozcas aquellas rutinas que dañan tu tienda y que, por ende, debes evitar a toda costa.

Lo primero es no poner, nunca, la tienda en remojo. Con ello, solo conseguirás que las telas se estropeen más rápidamente y que te cueste mucho, muchísimo más, secarla. Además, tal y como ya hemos comentado, si hay restos de polvo, lo único que conseguirás es complicarte la vida, pues se formará barro en su interior.

Lo segundo es nunca mojar el interior de la tienda si antes no has eliminado los restos de tierra, arena y polvo. Si mojas la tienda antes de retirar estas sustancias, solo vas a conseguir que se cree barro en el interior. Y, con ello, tendrás muchísima más faena a la hora de dejarla como nueva.

Tercero, nunca seques la tienda con aire caliente ni la pongas cerca de los radiadores para que se seque más rápidamente. Con ello, vas a causar daños en las lonas y las costuras, lo que hará que tu tienda se estropee muy rápidamente.

Mantener la tienda limpia cuando la usas

Aunque no lo parezca, es posible mantener la tienda limpia cuando la estás usando. Solo debes tener unos cuidados. Y, con ello, te ahorrarás tener que lavar la tienda a menudo. Además, si lo haces correctamente y siguiendo los pasos que te damos, podrás emplear tu tienda durante mucho más tiempo.

Para empezar, olvídate de entrar con los zapatos o las chanclas en la tienda. No hay necesidad de ello. Y, si quieres guardarlos en el interior, pásales agua antes. Así, si retiras la suciedad de los zapatos, esta no se acumula en la tienda.

Ojo con la ventilación. La tienda debe ventilarse, es cierto, pero no es bueno que la tengas abierta todo el día. Recuerda que tiene mosquiteras que ya dejan que pase el aire. A cuanto más tiempo la tengas abierta, más polvo se acumulará en su interior.

Evita comer y beber en el interior de la tienda. Con ello, vas a poder evitar que caigan restos de comida o que, si te cae un poco de bebida, esta se quede pegada al suelo.

Barrerla a diario también es una buena opción. Así, irás eliminando la suciedad día a día sin dedicar mucho tiempo en ello, lo que te permitirá avanzar mucho más rápido cuando decidas hacer una limpieza profunda de tu tienda.

Como ves, limpiar una tienda de campaña es algo que se debe hacer siguiendo un orden para que quede completamente limpia. Es necesario que te asegures de que no quede suciedad en ella una vez la vas a guardar por mucho tiempo. Del mismo modo, también debes asegúrate de no usar productos de limpieza agresivos, así como tampoco de plegarla si aún está un poco húmeda.

