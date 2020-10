Cómo limpiar una cafetera Dolce Gusto de forma correcta

Según el último informe sobre los "Hábitos de Consumo de Café en España", el 63% de los españoles mayores de 15 años declara tomar al menos un café diario. El informe concluye que los consumidores más habituales de café en España consumen un promedio de 3,6 cafés diarios entre semana. Los fines de semana la media baja, situándose en 2,7 tazas al día.

Una de las preocupaciones más críticas de cualquier usuario es cómo limpiar tu máquina de café de la marca Nescafé Dolce Gusto del grupo Nestlé para que esté siempre lista y prolongar su vida al máximo. La limpieza de las cafeteras Dolce Gusto no es tan complicada como parece, pero sí hay que conocer y seguir unas pautas específicas para evitar estropearlas y quejarse después.

Por eso, en este artículo te diremos qué tareas y consejos debes tener en cuenta al limpiar una cafetera Dolce Gusto. Lo primero que debe saber es que tu cafetera Dolce Gusto está compuesta por diferentes elementos, y es necesario limpiar cada uno de ellos por separado para que tu cafetera Nescafé Dolce Gusto se mantenga en óptimas condiciones.

La boquilla de las cafeteras Nescafé Dolce Gusto

Empecemos con lo esencial: la boquilla de la cafetera. Como sabrá casi todo el mundo, las cafeteras tienen una excelente boquilla donde el café fluye en tu taza una vez que el agua ha sido inyectada a través de la cápsula.

Todo el café sale de esta boquilla cada vez que se utiliza la cafetera, y es fácil imaginar la enorme cantidad de residuos que permanecen en sus paredes a lo largo del tiempo. Tener la boquilla obstruida puede hacer que el café no salga con la presión deseada, que tenga menos espuma o, en casos más graves, que obtenga mucho menos café del que esperaba.

Lo que no muchos usuarios saben es que las cafeteras Dolce Gusto incorporan una pequeña aguja de limpieza que sirve exclusivamente para limpiar la boquilla. Esta aguja suele estar situada y escondida en la parte trasera de la máquina de café; una zona a la que solo se puede acceder si se retira el depósito de agua. Si no la encuentras o la has perdido, también puedes utilizar una aguja o un alfiler convencional.

Aguja de limpieza Dolce Gusto

Un detalle importante para mantener la boquilla de café en buenas condiciones es retirar las cápsulas usadas después de terminar la preparación del café inmediatamente. Si se deja en el compartimento, la boquilla (que tiene la forma de penetrar en la cápsula) permanecerá dentro de la cápsula en contacto con los restos de café, que al principio estarán húmedos, pero en pocos minutos se secarán, formando una masa compacta.

El tanque de agua para Dolce Gusto

Otro elemento de nuestra cafetera Dolce Gusto que debe mantenerse limpio es el tanque de agua. Es conveniente vaciar el agua cada pocos días y no dejarla estancada (por ejemplo si sabemos que vamos a estar varios días sin usar la cafetera). Así evitar la formación de sedimentos y el depósito de residuos en las paredes y el fondo.

Esta es el agua que más tarde hará el café, por lo que no quieres que esté en contacto con una superficie sucia, ¿verdad? Además, de vez en cuando es bueno dar un rápido enjuague al tanque en el lavavajillas o fregarlo bien a mano, pero asegúrate de enjuagarlo y secarlo bien cuando termine para que no haya rastros de detergente en su interior. Y si se ha desgastado o se ha roto, recuerda que puedes conseguir un nuevo recambio: compra un tanque de agua en Amazon.

Depósito de agua - Cafetera Dolce Gusto

Limpieza de los componentes internos

También es esencial limpiar la cafetera Nescafé Dolce Gusto por dentro. ¿Cómo se hace esto? Sin esfuerzo: deja que el agua fluya por los circuitos internos de la máquina. El agua misma eliminará cualquier rastro de suciedad o pequeñas partículas que puedan haber sido almacenadas allí. No podrás tratar los residuos de cal, pero hay otro remedio más específico para ello, como veremos más adelante.

Para que el agua fluya por los tubos internos de la cafetera, hay que encenderla en modo de agua caliente y en modo de agua fría (es aconsejable hacerlo con ambos). Hágalo como si fuera a preparar un café, pero sin colocar ni usar ninguna cápsula.

Limpieza externa

Quizás la parte más sucia de tu cafetera Nescafé Dolce Gusto es la bandeja de goteo (lógico, ya que sirve precisamente para eso). En este caso, la suciedad no afectará al café ya que no entra en contacto con la bebida, pero por una simple cuestión de higiene, es aconsejable enjuagarla cada pocos días para eliminar los depósitos y sedimentos que se depositan en ella.

Si se espera demasiado tiempo, los posos de café se secarán, y entonces la mejor solución es ponerlo directamente en el lavavajillas. También se puede manchar el porta-cápsulas, así que límpialo con un poco de agua o ponlo directamente en el lavavajillas de vez en cuando para asegurar que las cápsulas no recojan ningún residuo o entren en contacto con cualquier suciedad extraña.

Y finalmente, para mantener tu cafetera Nescafé Dolce Gusto limpia y brillante, no olvides limpiarla con un paño limpio y ligeramente húmedo o con un trapo en el exterior de la máquina. En el lado interno más cercano al caño por donde sale el café (te sorprenderás de cuántas gotitas se pegan a las paredes si las miras con atención).

Además, para mantener tu cafetera Nescafé Dolce Gusto en perfecto estado, no puede olvidarte de practicar de vez en cuando un proceso de descalcificar una Dolce Gusto (la frecuencia variará en función del uso que haga de la cafetera). La descalcificación es la que limpia tu Nescafé Dolce Gusto en su interior. Del mismo modo, es esencial eliminar la cal de la jarra de la cafetera usando un descalcificador Nescafé Dolce Gusto.

Agua descalcificadora - Dolce Gusto

Con todos estos consejos seguro que tu cafetera tendrá una larga vida útil.

