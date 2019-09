Si te encantan las manualidades, ya sea porque tengas una niña pequeña y quieres convertir una tarde de verano en casa en un momento productivo o quieras la decoración de envoltorios de regalos, tienes que aprender a hacer pompones de lana.

Cómo hacer pompones de lana con cartón

Este es el método más utilizado y que más sencillo va a resultarte. En primer lugar, necesitas lana de cualquier color, dependiendo del resultado que quieras obtener. Necesitarás también cartón, en el que vas a recortar círculos que puedes hacer con un compás o con dos tamaños de vasos.

Dibujamos un círculo grande en el cartón y dentro de este uno más pequeño y recortamos como si fuera un donut. Este proceso lo haremos dos veces, de tal manera que nos queden dos piezas. Estas dos piezas las juntamos, haciendo un corte exacto a modo de entrada para la lana. La idea es que la lana entre en el círculo pequeño y rodee al grande. Debemos unir con un nudo la lana a nuestros círculos para que nos sea más fácil enrollar y simplemente comenzamos a pasar por dentro y por fuera el hilo, hasta que no quede ningún trozo de cartón visible.

Es momento de coger la tijera y comenzar a cortar la lana por los extremos, entre media de los dos cartones. Una vez lo tenemos todo, separamos las piezas unos milímetros, justo para que nos pase otro poco de lana y podamos hacer un nudo para que no se nos mueva lo que hemos cortado. Una vez lo tengamos fijado es hora de quitar nuestros cartones y ¡voilà! Un pompón listo para disfrutar.

Hacer pompones con tenedor

No vamos a cortar lana amarilla a modo de espaguetis, ni nos vamos a poner a cocinar. Se trata de un método para hacer pompones, de lo más peculiar. Necesitarás en primer lugar, un tenedor a poder ser con las púas largas y si tiene anchura mejor que mejor.

Ahora sí, nos ponemos a enrollar la lana como si fueran tallarines, hasta tener bastante grosor. Debes calcular a ojo, pero cuidado con no llegar a las puntas del tenedor, o se te saldrá toda la lana. Una vez enroscada, tendrás que pasar entre medias de los dientes del tenedor el extremo para acabar haciendo un nudo, de modo que quede todo bien atado. Ahora solo queda cortar la lana por los lados y el pompón saldrá como por arte de magia.

Hacer pompones con un rollo de papel higiénico

Una manera sencilla de reciclar los múltiples cartones del papel higiénico de los que nos desprendemos casi diariamente es, reutilizarlos para hacer pompones de lana.

Vamos a utilizar dos unidades, simplemente las unimos y enrollamos la lana como para unirlos. De la misma forma que con el tenedor, no debemos llegar a los extremos para evitar que se salga la lana. Cuando terminamos de enrollar, es hora de hacer un nudo y esta vez será entre media de los dos rollos de papel.

Ahora cortaremos la lana por los dos lados y nos quedará un pompón gigantesco. Podemos probar también con diferentes tamaños para que los pompones sean unos más grandes que otros.

Hacer pompones con la mano

Si no te quieres complicar, tus manos también sirven a la hora de hacer pompones. No me refiero a que hagas esta manualidad con tus manos, si no que las uses como herramienta para enrollar la lana. Solo tienes que juntar tus dedos, dejando atrás el pulgar, enrollar bien la lana y hacer el nudo pasando el hilo entre tus dedos.

Te recomiendo, si no puedes contar con ayuda, hacerlo en la mano izquierda ya que, te será más fácil cortar la lana con la derecha en el caso de que seas diestra. No van a salirte los pompones más simétricos, pero desde luego es una manera muy sencilla y rápida de llevar a cabo esta manualidad.

Hacer pompones con máquinas

Si quieres que tus pompones de lana sean mucho más precisos, puedes hacerte con una de las máquinas que existen para realizar estas manualidades. Hay diversas herramientas que se pueden utilizar, la mayoría se basan en el método de los círculos de cartón, pero en este caso las piezas son de plástico.

También existe una máquina con manivela, que te permite obtener varios tamaños y de forma muy rápida.

Recomendaciones para hacer pompones

¿Quién dijo que los pompones tenían que ser de un solo color? Seguro que has comenzado a hacer tus bolas y no te has dado cuenta de que, si juntas dos tonos de lana, el resultado es mucho más atractivo. Mezcla los colores que más te gusten combinándolos entre sí de forma ordenada, o puedes hacerlo mitad y mitad.

Ideas para usar pompones de lana

No sólo es posible fabricar muñecos y objetos infantiles con nuestros pompones de lana, voy a darte unos trucos para decorar tu casa de forma muy chic y sin necesidad de invertir mucho dinero. Fabrica tu propia alfombra: elige los colores que mejor convienen con tu salón y comienza a hacer bolas en distintos colores, necesitarás bastantes así que te recomiendo que vayas con calma y repartas el trabajo para varios días.

Una vez las tengas todas listas, únelas a modo de alfombra y sorprende a tus invitados. Puedes usar una malla de plástico para que sea más fácil su unión. Ya os enseñamos a hacer atrapasueños con algunos trucos, ahora puedes decorarlos con pompones.

Decora tus tiradores: elabora pompones de distintos tamaños y cuélgalos de tus tiradores de tus cajones. Le darás un toque divertido a un mueble antiguo y aburrido.

Árbol de colores: coloca en un macetero un montón de ramas que hayas cogido de la calle, sólo tienes que poner en cada extremo un pompón, combina distintos colores y dales a tus rincones otro aire.

Cambia tus cestos de mimbre: cose a tus cestos cuatro o cinco pompones de distintos tamaños para renovar su imagen si te has aburrido de ellos.Las posibilidades son infinitas, así que ponte a crear, además de pasar un rato divertido en familia, saldrán objetos que aportarán a tu casa mucho más estilo y personalidad.