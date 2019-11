Las barbas vuelven a estar de moda. Después de unos años en los que lo elegante era llevar la cara bien rasurada, llevar barba de tres días, de chivo o una cuidada perilla vuelve a ser lo más.

En otro post, ya vimos algunos remedios caseros para hacer crecer el pelo, ahora nos centraremos en la barba.

Cómo hacer crecer la barba

Hay que dejar de afeitarse, por supuesto, y no volver a hacerlo hasta que la barba vaya ganando terreno, sigue estos consejos:

Usa un cepillo específico para deshacer sus enredos .

. Aplica suavizante cuando te duches para que no esté tan dura.

cuando te duches para que no esté tan dura. Aplícate aceite para barba. Es bastante útil para evitar que se hagan escamas en la piel y ayuda a suavizar la barba en la primera fase de crecimiento.

Cuando empieces a recortar para darle forma a tu barba, no lo hagas muy cerca del mentón, deja que la barba crezca y forme una buena base antes de dedicarte a esculpir. También es importante que, si sois muy jóvenes, deis más tiempo a vuestro cuerpo, porque la velocidad de crecimiento aumenta con la edad. Si finalmente resulta que la barba es escasa o no crece adecuadamente, habrá que empezar a pensar en tirar de los remedios de la abuela.

Productos para hacer crecer la barba

El crecimiento de la barba depende en gran parte de la genética, y los milagros no existen, pero siempre es posible echar una mano a la naturaleza, con una buena alimentación, ejercicio regular y un estilo de vida saludable, incluyendo un control adecuado del estrés, que reseca la piel y contribuye a la caída del cabello, y también con algunos productos muy básicos.

La ventaja de los productos naturales frente a los químicos es que se pueden combinar y se pueden aplicar repetidamente si no funcionan a la primera, y no suelen tener efectos secundarios. En cambio, debes evitar los productos químicos que están pensados para estimular el crecimiento del cabello, ya que en la mayoría de los casos no están probados para el vello facial.

Incluye productos con biotina en tu dieta

Las vitaminas B7, B8 y H (llamadas biotinas) pueden incorporarse en la dieta mediante suplementos vitamínicos o consumiendo alimentos ricos en ellas (yema de huevo, carne, leche, cerveza...), y ayudan al crecimiento del pelo, así que consumir este tipo de alimentos puede ayudar a que el vello facial se desarrolle más y mejor.

Mascarilla de tomate

El tomate es un nutriente muy potente. Para aplicarlo en la barba hay que usarlo como una mascarilla.

Selecciona varios tomates maduros y tritúralos , ya sea con una batidora o licuadora o a mano.

, ya sea con una batidora o licuadora o a mano. No retires las semillas.

Aplica el jugo sobre la barba, intentando que toda el área quede cubierta.

intentando que toda el área quede cubierta. Masajea en círculos.

Deja actuar durante una media hora.

Aclara con abundante agua tibia.

Aceite de ricino

El aceite de ricino puede ayudar a hacer crecer la barba más fuerte y abundante porque, por una parte, soluciona y previene lesiones dérmicas que pueden afectar al crecimiento del vello, pero además sus ácidos grasos omega 3 ayudan a fortalecerlo y repararlo.

Debe ser aplicado por la noche, para que así actúe sin interrupción durante varias horas. Es importante masajear bien para que el aceite de ricino penetre en los poros y cubra toda la barba y aclarar con agua fresca por la mañana.

Aceite de hueso de mamey y otros aceites esenciales

El mamey es el fruto de un árbol centroamericano, y su hueso es muy rico en vitaminas, ácidos grasos y minerales, por lo que el aceite que se extrae de ese hueso tiene efectos nutritivos y humectantes. Para que ayude a hacer crecer el vello, el aceite de hueso de mamey debe aplicarse igual que el de ricino, sobre piel limpia y seca, y preferentemente por la noche, y aclarar por la mañana.

Otros aceites con efectos similares son el de jojoba, el de eucalipto, el de semilla de uva y el de almendras.

Lociones de romero

El romero es una planta que tiene múltiples propiedades antisépticas y medicinales, y que puede ayudar al vello a crecer más rápido y más fuerte. Existen varias preparaciones posibles para este fin, que pueden aplicarse en forma de mascarilla.

Romero y miel: se trata de una infusión en caliente de romero, canela, un diente de ajo y una cucharada de aceite de oliva, a la que se le añade un poco de miel tras retirarla del fuego. Se aplica cuando se haya enfriado y sólo durante treinta minutos. Se le puede añadir también cebolla, que activa la circulación sanguínea.

a la que se le añade un poco de miel tras retirarla del fuego. Se aplica cuando se haya enfriado y sólo durante treinta minutos. Se le puede añadir también cebolla, que activa la circulación sanguínea. Romero y aceite de coco: esta es la más sencilla de preparar, ya que basta con mezclar un poco de aceite de coco con romero fresco o con aceite esencial de romero. Debes aplicar masajeando y dejar actuar unos 20 minutos antes de aclarar.

Loción de limón y canela

La presencia de ácidos alfahidroxiácidos hace del limón una ayuda importante en el crecimiento del pelo. El jugo de un limón, mezclado con una cucharadita de canela y aplicado en movimientos circulares sobre la barba con un pincel, puede hacer crecer la barba.

Consume alimentos que aumentan la testosterona

La causa de un escaso crecimiento de la barba puede ser hormonal, ya que la falta de testosterona o un exceso de estrógeno pueden dar lugar a escasez de vello facial. Si este es nuestro problema, ya vimos en otro artículo cómo aumentar la testosterona a través de productos naturales y remedios caseros como: hacer ejercicio y consumir ciertos alimentos, especialmente las verduras de hoja, como la col, la lechuga, la escarola, etc.