Filete a la plancha: el truco del chef José Andrés para que la carne quede siempre jugosa

El filete a la plancha es uno de los platos que más preparamos y es que, además de estar riquísimo, nos aporta una buena cantidad de nutrientes de lo más necesarios para mantener una buena salud.

Sin embargo, como sucede con todo, hay muchas maneras de preparar este alimento, algunas más saludables y jugosas que otras. En este caso, nosotros queremos contarte cómo puedes preparar un filete para que te quede de lo más jugoso y delicioso.

Dejar el filete fuera de la nevera para cocinarlo a temperatura ambiente

Si hay algo que debemos tener muy presente es que el filete que vayamos a cocinar debe permanecer un par de horas fuera de la nevera. Es de lo más recomendable no cocinarlo a no ser que esté a la misma temperatura que la del ambiente. Así que, ya sabes, lo primero que debes haces de ponerte a cocinar un filete es dejarlo fuera de la nevera para que coja la temperatura ambiente.

La sartén: el utensilio especial

Otro detalle que marca la diferencia, aunque cueste creerlo, es la sartén en la que lo vamos a cocinar. O la plancha. En ambos casos, el experto nos recomienda usar aquellas que tengan, aproximadamente, las mismas medidas que el filete. Está claro que deben ser más grandes, pero lo ideal es que no haya más de dos centímetros desde los bordes a la carne.

Aceite y sal

El aceite y la sal es algo que también debemos tener muy en cuenta y es que, además de la cantidad, el momento en el que los añadamos también marcará mucho la diferencia. Lo primero que el chef recomienda es añadir bastante aceite a la sartén o la plancha, de modo que toda la superficie quede bien cubierta. Esto es algo que debemos hacer una vez la sartén esté muy caliente, ya que así conseguiremos un dorado perfecto digno de un premio.

En cuanto a la sal, el chef nos aconseja que la añadamos directamente al filete y antes de meterlo en la sartén. Así mismo, destaca la importancia de no ir dando vueltas al filete. Simplemente, debemos esperar a que este esté hecho de un lado para darle la vuelta. Con esto será suficiente para degustar un filete bien hecho y doradito.

Cuidado con la temperatura: el truco final

Si ya quieres cocinar a nivel chef profesional, no debes dejar de usar un termómetro digital para controlar la temperatura del filete. Los mejores chefs lo tienen siempre al lado y no hay receta que no preparen teniendo sus lecturas muy en cuenta.

En el caso del filete, el chef José Andrés nos indica que debemos retirar el filete de la sartén antes de que este alcance los 49º. Así, resulta fundamental que vayas controlando la temperatura y lo retires a tiempo para degustarlo bien cocinado y al punto.

¿Por qué es importante la carne roja en nuestra dieta?

La carne roja tiene una gran cantidad de nutrientes de lo más importantes para nuestra salud. Por ello, los nutricionistas indican que esta debe consumirse a lo largo de la semana. No se debe abusar de ella, pero tampoco retirarla de la dieta.

Algunos de los nutrientes más importantes de la carne de ternera son los que os detallamos a continuación. Veréis porque es tan importante consumir ternera regularmente.

En 100 g de carne encontramos una gran cantidad de minerales como pueden ser calcio, el fósforo, el hierro y el magnesio; todos ellos relacionados con el buen funcionamiento de la musculatura, además del sistema nervioso.

Así mismo, esta carne es rica en vitaminas del grupo B, tiamina, riboflavina y niacina. Las vitaminas del grupo B, entre las cuales destacamos la B5, la B6 y la B12, están relacionadas con estado del ánimo. De ellas dependerá la energía diaria, así como las fluctuaciones en nuestro estado de ánimo. La carne de ternera también nos aporta sarcosina, un elemento que nos permite desarrollar y cuidar los músculos.

En cuanto a materia grasa, esta carne solo tiene un 2% de ella, una parte de la cual es ácido linoleico, el cual ayuda a la recuperación de los tejidos después del ejercicio. Además, nos ofrece un gran aporte de proteínas, así como antioxidantes. Los antioxidantes son necesarios para reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades y para evitar el envejecimiento prematuro.

Con todo, podemos deciros que la carne de ternera es ideal para todo tipo de dietas. Para los pequeños de la casa, es un alimento rico en nutrientes para su crecimiento y desarrollo. Por otro lado, dada la gran cantidad de proteínas que tiene, así como las vitaminas del grupo B, hacen que esta carne no pueda faltar en las dietas de los deportistas y, menos, aquellos que suelen practicar deporte a diario y los que quieren ganar masa muscular.

Por último, esta carne también está indicada, con moderación, para aquellas personas que estén siguiendo una dieta para perder peso: no solamente tiene poca grasa, sino que la gran cantidad de proteínas ayuda a la pérdida efectiva de peso sin efecto rebote.

Preparar un buen filete de ternera es algo bastante simple. Sin embargo, nosotros os hemos mostrado unos pequeños trucos de lo más útiles a la hora de sacarle el máximo partido. No solamente disfrutaremos de un plato de lo más sabroso, sino que lo podremos preparar en muy poco tiempo.

