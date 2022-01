La inflamación del abdomen es una de las principales consecuencias de los excesos y la comida copiosa en Navidad. Debido a los platos demasiado copiosos, la mala combinación de alimentos y los excesos, la digestión se vuelve lenta y el abdomen empieza a verse hinchado. Desinflamar el abdomen es la mejor manera de volver a sentirse cómodo, liviano y sano. Por fortuna, hay algunos ingredientes de origen natural como el limón que ayudan a calmar las molestias.

Propiedades del limón para desinflamar la barriga

El limón es una de las frutas más usadas para adelgazar y bajar de peso. Este cítrico permite frenar la acumulación de toxinas y grasas en el organismo, haciendo que podamos rebajar la hinchazón de nuestro abdomen y barriga, por lo que es muy recomendable para tener un organismo más limpio y depurado.

Cargado en antioxidantes, el limón permite al cuerpo eliminar las toxinas que no necesita y favorece la pérdida de peso. De hecho, los efectos del jugo de limón a la hora de adelgazar están más que comprobados y demostrados. Eso sí, siempre y cuando vaya combinando con una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, si no no servirá de nada su ingesta.

Esta fruta es uno de los mejores aliados para mejorar nuestra salud interna, y por lo tanto, para mejorar nuestra silueta. Por este motivo, en este artículo vamos a descubrir cómo desinflamar la barriga con limón, siendo uno de los mejores remedios caseros para ello.

Toma nota de nuestros consejos y disfruta de un cuerpo mucho más sano y en perfectas condiciones.

1. Zumo de pepino y limón para adelgazar

El limón, como ya hemos dicho, es uno de los mejores ingredientes para conseguir limpiar el cuerpo y bajar la hinchazón de la barriga. Pero, si además, lo mezclas con otros ingredientes como, por ejemplo, el pepino, el resultado que obtendrás será mucho más intenso y potente.

El pepino es ideal para ayudarnos a cuidar de nuestro cuerpo porque nos aporta propiedades tan saludables como las siguientes:

Depurativo : es un vegetal muy rico en agua por lo que nos ayuda a depurar el cuerpo y reducir la presencia de toxinas y de grasas retenidas

: es un vegetal muy rico en agua por lo que nos ayuda a depurar el cuerpo y reducir la presencia de toxinas y de grasas retenidas Diurético : gracias a su gran aporte en agua, el pepino contribuye a que produzcamos más cantidad de orina y, por tanto, que disfrutemos de un cuerpo más limpio y depurado

: gracias a su gran aporte en agua, el pepino contribuye a que produzcamos más cantidad de orina y, por tanto, que disfrutemos de un cuerpo más limpio y depurado Saciante: también resulta un ingrediente perfecto para incluir en una dieta ya que nos aporta suficiente saciedad como para evitar comer en exceso o llevar una mala alimentación

Para preparar este jugo tan solo necesitarás estos ingredientes:

1/2 pepino

1 limón

1 vaso de agua

Deberás mezclar todos los ingredientes en una trituradora hasta que consigas una mezcla sin grumos. En el caso de que el zumo te haya quedado demasiado espeso, puedes añadir más cantidad de agua mineral. Bebe 2 veces al día este zumo natural, por la mañana, en ayunas, y por la noche, antes de cenar, para conseguir que tu cuerpo asimile mejor todos sus nutrientes.

2. Té de limón para bajar de peso

Pero, si lo prefieres, también puedes utilizar únicamente limón para desinflamar la tripa y conseguir un cuerpo más saludable y más esbelto. Para ello, lo mejor que puedes hacer es preparar un té de limón, una bebida muy fácil de elaborar y que, además, es ideal para ayudarte a depurar el cuerpo y bajar de peso al mismo tiempo.

Para ello, tan solo tendrás que utilizar 1 limón entero y 1 vaso de agua y empezar a hacer la infusión. Sigue estos 4 pasos para conseguir una bebida saludable y detox:

Cortar el limón en dos mitades y exprimirlo para obtener todo el jugo.

Llenar un vaso de agua y calentarlo en el microondas. No te excedas con la temperatura, tiene que estar tibia, no hace falta que esté muy caliente.

Mezcla el zumo extraído del limón en el agua caliente y remueve bien

Si lo prefieres, puedes añadir un poco de edulcorante o stevia para conseguir un sabor más dulce.

Si lo prefieres, puedes añadir un poco de edulcorante o stevia para conseguir un sabor más dulce. La mejor manera de tomar esta bebida para poder desinflamar la barriga con limón es en ayunas. Así, conseguirás que sus propiedades sean mejor asimiladas por nuestro organismo y que las digestiones del día se desarrollen de forma mucho más óptima.

Si lo deseas, también puedes incluir otra taza de té de limón antes de acostarte y, de esta forma, contribuir a que el metabolismo queme más grasas durante la noche y que nos ayude a que el cuerpo esté más limpio.

3. Limón y bicarbonato, perfecto para reducir barriga

Por último, queremos hablar de otra de las combinaciones más interesantes para conseguir depurar el cuerpo y conseguir que la hinchazón del estómago remita de forma considerable. Se trata de aprovechar las propiedades detox del limón juntamente con las del bicarbonato de sodio pero, antes, queremos remarcar que este último producto no está recomendado para personas con hipertensión, afecciones renales o problemas cardíacos.

Dicho esto, tienes que saber que la combinación del bicarbonato y el limón es perfecta para que el cuerpo esté mucho más sano. Y es que ambos productos consiguen alcalinizar el cuerpo y, por tanto, se favorece la limpieza interna del organismo. Además, con este proceso de alcalinización también se contribuye a quemar las grasas acumuladas, por ello, es ideal para adelgazar.

Para aprovechar las propiedades depurativas necesitaremos estos ingredientes:

1 vaso de agua

1 limón exprimido

1 cucharadita pequeña de bicarbonato

La elaboración de esta bebida es muy sencilla ya que, simplemente, deberás mezclar todos los ingredientes y beberlo. Toma 1 taza antes de comer y antes de cenar y disfrutarás de un organismo más limpio y libre de toxinas.

