La vida en pareja es muy gratificante y hay personas que la vinculan al término "magia" por la sensación de estar en el cielo. Pero como en la magia, a veces existen ilusiones ópticas y trucos que nos pueden jugar una mala pasada ¿Sabes de que te estoy hablando? No es otra cosa que el terrible desamor, eso que surge en ocasiones sin motivo aparente, pero surge, aunque no queramos que llegue nunca, a veces es así y lo arrasa todo a su paso.

Pero entonces… ¿Cómo se sabe cuando me estoy desenamorando? ¿Cuáles son los síntomas del desamor? Para ponerte en situación voy a contarte cuáles son los síntomas más comunes cuando se está dejando de querer a alguien.

Síntomas del desamor

Lo más habitual es que dejemos de pensar en la otra persona como lo hacíamos antes y como consecuencia disminuimos los besos, las caricias, incluso dejamos de mirar fijamente a los ojos. Comenzamos a olvidarnos de las necesidades de la pareja, nos volvemos un poco egoístas.

El desamor también está marcado por la falta de comunicación y no solo me refiero a la hora de hablar en el sofá, sino también a la hora de tener relaciones sexuales. Quizás este es uno de los síntomas más claros, si ya no sientes la misma atracción sexual que existía antes, puede que sea por este motivo. Luego está la negatividad, con el mundo y sobre todo con tu pareja, todo te parece mal, se incrementan los reproches, las ofensas y las recriminaciones por asuntos que incluso ya eran agua pasada. Además, antes pensabas en actividades para dos y ahora mismo lo único que deseas es que tu pareja desaparezca para quedarte en casa en soledad o realizar acciones por tu cuenta.

Cuando uno empieza a sentir todo esto, debe plantearse que la relación no está en su mejor momento y podría acabar si no se hace algo para remediarlo. El problema es que una relación es cosa de dos y no siempre se está en este lado de la balanza. Si es tu pareja quien está pasando por esos síntomas y decide acabar con la relación, deberás aprender a vivir con ello y superarlo. Para ello, ya hablamos de cómo superar una ruptura sentimental, ahora iremos un paso por delante y hablaremos de cómo desenamorarse de alguien que ha sido tu pareja o no.

Primera parada: la aceptación

No es que se trate del primer paso, ya que aceptar que tu pareja ya no está a tu lado puede acompañarte durante todo el proceso. Pero lo que tienes que pensar es que tu ex-pareja no tiene los mismos sentimientos que tú y eso ni es tu culpa ni es la suya. No busques culpables porque no los hay.

Incluso si hay una tercera persona, debes entender que el amor no entiende de momentos, aunque duela y te salga echarle las culpas por completo a esa otra persona. Si no aceptamos todo esto, lo único que conseguiremos es hacernos más daño.

Evita todo tipo de contacto

"¡Seamos amigos!" Lo siento, pero ¡No! Es lo peor que puedes hacer, al menos de momento. Quizás por su parte sea posible, porque no hay un sentimiento similar al que tu sientes aún. Pero siento decirte que tendrá que pasar mucho tiempo hasta que consigáis hablar como amigos, y eso si lo conseguís. Vuestra relación ha sido íntima y eso aún está en tu cabeza.

De hecho, tú todavía sigues teniendo la sensación de volver a estar juntos…Seguro ¿Verdad? Pues no le escribas y por supuesto no le llames ni cuando sales a tomar algo con tus amigos. Tómatelo muy en serio, si hace falta haz como Aitana: "Hoy he dejado mi teléfono, para no llamarle".

No pienses tanto en tu ex

Ojalá fuera tan fácil como pasarte por una farmacia y pedir la pastilla del desamor y que te hiciera efecto en un rato corto. Pero no, sé que tendrás a tu ex pareja las 24h al día por mucho tiempo en tu cabeza. Así que intenta ocupar ese tiempo en otras cosas, apúntate al gimnasio, ve a la biblioteca, al cine, al teatro. Intenta conocer gente, no para sustituir, ni mucho menos, pero para que comiences otras rutinas que te desplacen de otras que te llevan siempre a tu vida en pareja.

Por supuesto no te quedes todo el día en la cama comiendo chocolate mientras ves una maratón de pelis y series dramáticas de desamor. Esto solo empeora y mucho las cosas porque siempre te llevarás todas las situaciones a lo personal y esto no nos interesa para nada.

Saca el lado bueno de las cosas

Y me dirás… ¿Qué hay de bueno en que me dejen? Pues muy sencillo, ahora puedes pensar más en ti. Además, puedes llegar a la conclusión de que no era la persona idónea en tu vida. Más adelante llegará una persona especial y no podrías pasar por ello si siguieras con tu pareja. Y una cosa es importante, no intentes pensar en todos los momentos vividos con tu ex pareja como malos, eso solo te llevará a pensar más en ello.

Los momentos buenos seguro que te han servido de aprendizaje, congela eso para futuras relaciones. Pero sobre todo trabaja mucho tu autoestima, quiérete y saca lo mejor de ti buscando siempre aquello que te haga feliz. Y cuando te sientas con fuerza lee nuestro artículo de cómo encontrar una pareja por Internet, puede que allí encuentres al amor de tu vida.